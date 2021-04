Brave en Vivaldi verwijderen advertentie-AI Google uit browsers

Zowel Brave als Vivaldi hebben bekendgemaakt dat ze het FLoC-systeem van Google uitschakelen in hun browsers. De browsermakers klagen dat het systeem niet privacyvriendelijk genoeg is.

De ontwikkelaars van beide browsers vertellen in een uitgebreide blogpost waarom ze tegen het gebruik van het Federated Learning of Cohorts-systeem zijn. Beide browsers zijn gebaseerd op Chromium, de opensourcebrowser van Google waar Chrome op gebaseerd is. Google heeft FLoC in Chromium verwerkt, maar Brave en Vivaldi hebben die functie er weer uitgesloopt.

Federated Learning of Cohorts

Federated Learning of Cohorts is een systeem dat Google heeft bedacht om het gebruik van trackingcookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties te vervangen. In plaats van dat een advertentieprovider op basis van verzamelde cookies een uitgebreid overzicht krijgt van je browsegeschiedenis, maakt je browser zelf een code die een samenvatting van je gebruikersprofiel moet weergeven. Advertentieproviders kunnen die code opvragen om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Hiermee blijven gerichte advertenties mogelijk, maar krijgen advertentieproviders geen volledig beeld van het browsegedrag van de gebruiker. Bovendien is het de bedoeling dat duizenden mensen onder hetzelfde profiel vallen, dus de informatie is niet naar een specifieke gebruiker terug te linken.

Liever vrouwenkleding of mannenkleding?

Toch biedt dit volgens de ontwikkelaars van Brave en Vivaldi lang niet voldoende privacy. De ontwikkelaars van Brave geven toe dat het systeem inderdaad meer privacy biedt dan het gebruik van trackingcookies. Brave blokkeert momenteel trackingcookies in het algemeen en dan wel FLoC toelaten zou een stap terug zijn. En misschien krijgt de adverteerder geen volledig overzicht van browsegedrag, maar krijgt die aan de hand van de FLoC-code wel te weten dat een gebruiker bijvoorbeeld liever vrouwenkleding dan mannenkleding draagt, al dan niet volgens de voorschriften van zijn religie leeft of misschien niet zo in de werking van vaccins gelooft. Deze informatie houdt een gebruiker mogelijk toch liever voor zichzelf.

Informatie over medische behoeftes

Ook de ontwikkelaars van Vivaldi zeggen dat het systeem van Google in theorie goed klinkt, maar in de praktijk griezeliger is dan het lijkt. De ontwikkelaars komen met een voorbeeld van medische gegevens. Ze speculeren dat advertentieproviders kunnen zien dat mensen die bepaalde medische producten kopen, in een aantal specifieke groepen vallen. Ook valt uit de gegevens op te maken dat je binnen een bepaalde leeftijdsgroep valt of bepaalde karaktertrekken hebt. Hiervoor is een enorme hoeveelheid statistische analyse nodig, en om dat te doen heb je een groot bedrijf nodig. En laat er nou net ’s werelds grootste advertentieprovider achter de Federated Learning of Cohorts zitten: Google.

Ondersteuning van andere browsers nog onbekend

De impact van het terugtrekken van de twee browsers uit het systeem, zal vermoedelijk weinig wind uit de zeilen van Google nemen. Beide browsers hebben een verwaarloosbaar klein marktaandeel. De Chrome-browser van Google zelf heeft echter zo’n 60 procent van de markt in handen. Daarmee kan het bedrijf vrij eenvoudig zijn wil doordrukken. Ook een aantal andere browsers, zoals Microsoft Edge, maken gebruik van Chromium. Microsoft heeft zich nog niet uitgelaten over zijn standpunt tegenover FLoC. Het ligt verder niet voor de hand dat Apple en Mozilla snel besluiten om FLoC in hun Safari- en Firefox-browsers te verwerken.

