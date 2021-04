Tien jaar gevangenisstraf voor brein achter FIN7-hackgroep

Een van de grote breinen achter de hackersgroep FIN7 heeft een gevangenisstraf gekregen van 10 jaar. Het gaat om een 35-jarige man uit Oekraïne genaamd Fedir Hladyr die systeemadmin was van de groep. Dit heeft het Amerikaanse Department of Justice bekendgemaakt.

In 2018 is Hladyr op verzoek van de Amerikaanse politie gearresteerd in het Duitse Dresden. Vervolgens werd hij uitgeleverd aan Seattle, waar hij in september 2019 schuldig pleitte aan samenzwering om bankfraude te plegen en samenzwering om hacking te doen. Tijdens de hoorzitting zei hoofdrechter van het Amerikaanse district Ricardo S. Martinez: “Cybercriminaliteit is de grootste bedreiging geworden voor de financiële gezondheid van Amerika en voor burgers over de hele wereld.”

FIN7

Hladyr was de systeemadmin van een groep die ervoor zorgde dat er veel gestolen creditcardinformatie rondging. Hij de verantwoordelijkheid de hackers van FIN7 in de gaten te houden en te zorgen dat het uitgebreide netwerk van servers dat werd gebruikt om aan te vallen standhield. Bovendien was hij ook de man achter de versleutelde communicatiekanalen van FIN7.

Advocaat Tessa Gorman zegt: “Deze criminele organisatie had meer dan 70 mensen georganiseerd in bedrijfseenheden en teams. Sommigen waren hackers, anderen ontwikkelden de malware die op computers was geïnstalleerd en weer anderen maakten de kwaadaardige e-mails die slachtoffers ertoe brachten hun bedrijfssystemen te infecteren. Deze beklaagde werkte op het kruispunt van al deze activiteiten en draagt ​​daarmee een zware verantwoordelijkheid voor miljarden aan schade toegebracht aan bedrijven en individuele consumenten.”

Chili’s

FIN7 is actief sinds tenminste 2015 en verspreidde vooral malware onder Amerikaanse bedrijven in food, gaming en services. Miljoenen creditcardnummers zijn ontvreemd en online verkocht of misbruikt, van onder andere Chili’s, Arby’s en Chipotle. Alleen in de VS al werden meer dan twintig miljoen kaartgegevens gestolen, maar de groep was ook actief in andere landen. Hoewel Fedir Hladyr uit Oekraïne komt en in Duitsland werd opgepakt, zal hij zijn gevangenisstraf uitzitten in de Verenigde Staten.