President Trump verlengt verbod op Huawei met een jaar

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het verbod op netwerkapparatuur van Chinese fabrikanten met een jaar wordt verlengd. Het verbod werd een jaar geleden ingevoerd en was gericht op techgiganten als Huawei en ZTE.

Met de verlenging is het in ieder geval tot en met mei 2021 niet mogelijk voor bedrijven als Huawei om materiaal te leveren aan Amerikaanse bedrijven, aangezien de techgigant wordt gezien als onveilig. Huawei wordt door de VS beschuldigd van spionage voor de Chinese regering, iets wat de fabrikant zelf altijd heeft ontkend en waar ook geen concreet bewijs voor gepresenteerd is.

Ondanks het verlengde verbod is het voor een aantal Amerikaanse bedrijven soms mogelijk om zaken te doen met Huawei, met name als het gaat om het uitrollen van een 5G-netwerk. Hoewel de Amerikaanse regering pogingen deed om andere fabrikanten zover te krijgen meer materiaal te leveren, zijn bepaalde aspecten op het gebied van netwerkmateriaal in het verleden door Huawei op zich genomen. Middels tijdelijke licenties hebben bepaalde bedrijven toestemming gekregen om toch zaken te doen met Huawei.

Het verlenen van dergelijke licenties was, net als het verbod op producenten van Huawei, een tijdelijke maatregel die vanaf mei 2019 inging. De initiële duur hiervan verloopt aanstaande vrijdag, maar Reuters verwacht dat ook die afgifte wordt verlengd. Dit nadat de Amerikaanse regering onderzoek deed naar het effect van het niet meer afgeven van licenties: de kosten zouden aanzienlijk zijn en handelsorganisatie CTIA meende dat ‘dit niet een goed moment was om het internationale partijen lastiger te maken’.