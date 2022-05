Alle Europese lidstaten, de VS en 32 andere landen ondertekenen de ‘Declaration for the Future of the Internet’. De verklaring beschrijft hoe het internet er in de toekomst uit moet komen te zien: gedecentraliseerd, democratisch en eerlijk. Daar beloven de ondertekenaars aan bij te dragen.

De ‘Declaration for the Future of the Internet’ is een verklaring. Het document werd door Europese en Amerikaanse beleidsmakers geschreven om de kernwaarden van het toekomstige internet vast te stellen. Landen zijn wereldwijd uitgenodigd om de verklaring te ondertekenen. Hun handtekening is niet bindend, maar politiek. Landen laten met een handtekening weten dat zij achter de normen en waarden van de verklaring staan.

De normen en waarden klinken als volgt. Volgens de verklaring moet het internet opereren als een enkel, decentraal netwerk van meerdere sub-netwerken. Aanbieders van technologie moeten eerlijk communiceren en ruimte voor concurrenten toestaan. De technologie op het internet moet uitsluiting en discriminatie proberen te voorkomen. Onderaan de streep moet het internet in lijn staan met de Universal Declaration of Human Rights, een verklaring van mensenrechten.

Niet bindend

De verklaring is op dit moment ondertekend door alle Europese lidstaten, de VS en 32 andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Japan en Taiwan. Zoals eerdergenoemd is hun handtekening niet bindend. De krabbel heeft geen concrete gevolgen. Wel laten de landen weten dat ze willen bijdragen aan de toekomst die met de verklaring wordt voorgesteld.

“Bovendien delen de partners een aantal zorgen”, voegt een woordvoerder van de Europese Commissie toe. “Sommige autoritaire overheden onderdrukken vrijheid op het internet. Anderen gebruiken digitale tools om mensenrechten te schenden. De partners zijn tegen cyberaanvallen, de verspreiding van illegale content, desinformatie en de centralisering van economische macht.”

Groepvorming

De onderwerpen zijn niet nieuw voor Europa. De Europese Commissie stelt regelmatig wetten voor om de missie na te leven. ‘De centralisering van economische macht’ wordt tegengehouden met de Digital Markets Act; ‘de verspreiding van illegale content’ wordt aangepakt met de Digital Services Act.

De schaal van het initiatief is daarentegen uniek. De Europese Unie, VS en 32 landen vormen een coalitie tegen elk land met een andere visie van het internet. China ondertekende de verklaring niet. Het land gebruikt het internet openlijk om inwoners te surveilleren. De staat botst regelmatig met de normen en waarden van de Universal Declaration of Human Rights. Dat blijft naar verwachting in de voorzienbare toekomst het geval.