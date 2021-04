Er werd in het eerste kwartaal van 2021 maar liefst 35 procent meer gespendeerd aan de cloud-infrastructuur vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. De kosten groeiden naar 41,8 miljard dollar. Teruggekeken op het vierde kwartaal van 2020 is het een groei van 5 procent.

De cijfers zijn gepubliceerd door onderzoeksbureau Canalys. Het komt er net mee nadat de grootste cloudbedrijven met hun cijfers op de proppen zijn gekomen. Amazons AWS cloud-afdeling groeide met 32 procent en Microsoft en Google Cloud Platform hebben ook beide groei geconstateerd.

Cloud-infrastuctuur

Het is echter niet makkelijk om deze bedrijven met elkaar te vergelijken. Google en Microsoft nemen namelijk hun software er ook in mee. Kortom, Office en Google Workspace, beide niet bepaald weinig gebruikte softwarepakketten, worden meegerekend. Iets waarin Amazon juist onderscheid maakt. Amazon heeft 32 procent besteed, terwijl Microsoft op 19 procent zit en Google op 7 procent.

Cloud-infrastructuurdiensten zijn volgens Canalys bedrijven die zowel een platform als infrastructuur bieden. Software-as-a-service wordt hierbij dus uitgesloten. Er wordt echter toch nog omzet meegenomen die voortkomt uit de infrastructuurdiensten en die worden gebruikt om die software te draaien. Aan de andere kant zegt het alleen maar meer over Amazon. Amazon dat, ondanks dat Google en Microsoft flink succes boeken door hun software, nog steeds de grootste is.

Recordbedrag

Het is niet gebruikelijk dat er zoveel geld wordt gespendeerd aan cloud-infrastructuur, want het is nog nooit hoger dan 40 miljard dollar geweest in slechts één kwartaal. Aan de andere kant is het ook weer niet opzienbarend, want dankzij de coronapandemie zijn we nog steeds thuis aan het werk en ligt de behoefte aan clouddiensten simpelweg heel anders.

De verwachting is dan ook dat dit nog flink zal doorstijgen. Er zijn experts die aantallen noemen van 332 miljard in 2021 in totaal, versus 270 miljard dollar in 2020.