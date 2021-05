Wortell breidt uit naar België met overname Synergics

De Nederlandse managed services provider Wortell heeft het Belgische bedrijf Synergics overgenomen. De twee bedrijven worden samen de grootste in hun soort binnen de Benelux.

Wortell en Synergics focussen zich allebei volledig op het Microsoft-platform. Zo biedt Wortell een flink aantal standaarddiensten voor de inzet en het beheer van Microsoft 365 en Microsoft Azure. Verder biedt Wortell een Managed Detection en Response (MDR)-dienst aan. Deze dienst biedt beveiliging tegen cyberdreigingen op basis van Azure Sentinel en Defender 365. Nu Wortell en Synergics onder één dak verder gaan, zijn deze diensten nu ook in België beschikbaar.

Synergics heeft op zijn beurt veel focus op de klant en heeft verschillende meetinstrumenten ontwikkeld die adoptie moeten drijven. Wortell beweert die focus ook te hebben en wil die meetinstrumenten ook in zijn aanbod gebruiken.

Trots

“Ik ben bijzonder trots dat Synergics zich bij Wortell wil aansluiten”, zegt Danny Burlage, algemeen directeur van Wortell. “Synergics lijkt enorm veel op Wortell. Zowel qua diensten die ze levert in de Belgische markt, als bedrijfscultuur. Samen hebben wij de missie om mensen in hun kracht te zetten met behulp van technologie. De missie luidt dan ook ‘We empower people’.”

Meerdere locaties in Nederland en België

Na de samenvoeging heeft het bedrijf in totaal 450 werknemers in dienst op locaties in Brussel, Gent, Gouda, Lijnden, Huizen en Amsterdam. Jochen Maertens, die tot op heden de directeur van Synergics was, blijft de Belgische activiteiten van Wortell Group beheren, vanuit een nieuwe positie in de groepsdirectie. Hij ziet enorme kansen in de samenwerking: ”Het niveau en de maturiteit van de Wortell producten zijn ongezien op de Belgische markt. Dit geeft fantastische opportuniteiten voor de versnelde transformatie van onze klanten.”

Wortell is in 1997 opgericht en heeft een hoofdkantoor in Lijnden, nabij Amsterdam. Bij het bedrijf zijn 450 werknemers in dienst. Synergic bestaat sinds 2006 en heeft 75 werknemers in dienst. Niet duidelijk is voor hoeverre er banen verloren gaan, aangezien de optelsom van deze werknemers uitkomt boven de 450 werknemers die na de overname overblijven.

