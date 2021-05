Beyond Identity breidt uit naar Benelux

Identiteitsbeheeroplossing Beyond Identity heeft de eerste aanstalten gemaakt om zijn producten naar de Benelux en de rest van de EU te brengen. Het bedrijf levert oplossingen voor identiteitsbeheer waarbij geen wachtwoorden vereist zijn.

Om zijn producten fatsoenlijk binnen Europa aan te kunnen bieden, heeft Beyond Identity meerdere stappen gezet. Zo heeft het bedrijf 16 vacatures ingevuld op het gebied van sales, marketing en engineering. Het bedrijf verwacht dat dit aantal in de loop van 2021 nog groeit tot 20. Verder opent Beyond Identity een nieuw kantoor in Londen om zijn Europese operaties te kunnen overzien. Dit kantoor moet in het derde kwartaal van het jaar openen.

Datacenter in Frankfurt

Belangrijk is ook het openen van een datacenter in Frankfurt. Dit datacenter dient niet alleen voor het bieden van snelle en betrouwbare diensten aan Europese gebruikers, maar is ook nodig om aan de strenge veiligheids- en privacyregels van de Europese Unie te voldoen. Tot slot opent Beyond Identity een Europees engineeringcentrum. Vanuit dit centrum wil het bedrijf regionale technische ondersteuning aan zijn klanten leveren.

Uitbreiding na mijlpalen en successen

Het besluit om uit te breiden naar Europa volgt op op verschillende behaalde successen, waaronder groeimijlpalen, uitbreidingen van het productportfolio en een recente investeringsronde die 105 miljoen dollar (86 miljoen euro) opleverde. De software van het bedrijf integreert inmiddels met de oplossingen van Auth0, Okta en ForgeRock.

Inloggen zonder wachtwoord

Beyond Identity ontwikkelt een identificatiemethode waarbij geen wachtwoorden gebruikt hoeven te worden. In plaats daarvan zet het asymmetrische cryptografie in, een techniek die ook wordt gebruikt bij het TLS-protocol. Met de multi-factor-aanmeldervaring krijgen gebruikers vervolgens veilig toegang tot hun cloudomgeving. Hiermee zijn onveilige wachtwoorden en lastige aanmeldprocedures verleden tijd, aldus het bedrijf, net als cybergevaren als accountovernames en ransomware-aanvallen.

“Veel leveranciers gebruiken ten onrechte de term ‘passwordless’. Deze bedrijven passen ‘pleisters’ toe op wachtwoorden, maar elimineren ze niet”, vertelt Tom Jermoluk, CEO en medeoprichter van Beyond Identity. “Bij Beyond Identity is het onze missie om wachtwoorden volledig uit het proces te halen en we zien enorme kansen om dit te doen in de Britse en EMEA-markt. Onze innovatieve technologie stelt onze klanten in staat om onveilige wachtwoorden te vervangen en zero-trust toegangscontrole te implementeren die gebruikers continu verifieert en de veiligheid van elk apparaat controleert tijdens elk inlogverzoek.”

