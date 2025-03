WSO2 Identity Server 7.1 pakt IAM-uitdagingen aan

Op WSO2Con in Barcelona blijkt het bedrijf genoeg in het vat te hebben rond Identity and Access Management. Dag één liet weliswaar veel los over API’s en integraties, maar met het vernieuwede Identity Server kunnen bedrijven ook zeker vooruit. Versie 7.1 richt zich op het versnellen van implementaties en het vereenvoudigen van identiteitsbeheer voor organisaties.

Om implementaties te versnellen vertrouwt WSO2 Identity Server voortaan meer op artificial intelligence. De nieuwe Login Flow AI-functionaliteit laat ontwikkelaars gebruikersauthenticatieprocessen bouwen door in natuurlijke taal te beschrijven wat ze willen bereiken. Het systeem genereert vervolgens automatisch de benodigde configuraties.

Met WSO2 Branding AI is er een andere AI-optie, waarmee bedrijven hun huisstijl kunnen toepassen. Door een website-URL aan te leveren, analyseert het systeem de huisstijlelementen en past deze automatisch toe op tientallen UI-elementen. Dit reduceert het bouwwerk en zorgt voor consistentie in de gebruikerservaring.

API-gebaseerde uitbreidingsarchitectuur

Een andere belangrijke toevoeging van Identity Server 7.1 is de gestandaardiseerde, API-gedreven productuitbreidingsarchitectuur. Deze benadering geeft ontwikkelaars de vrijheid om extensies te bouwen in een programmeertaal naar keuze, ze naar wens te implementeren op iedere locatie en ze te verbinden via API’s. Op die manier kunnen organisaties hun IAM-omgeving gemakkelijker aanpassen aan specifieke behoeften.

Naast de eigen verbeteringen, breidt WSO2 ook de samenwerking met andere softwareoplossingen uit. Op het gebied van identiteitsverificatie is er een samenwerking met OnFido, voor veilige validatie tijdens gebruikersonboarding. Voor fraudedetectie gaat men in zee met Sift, terwijl voor het voldoen aan wereldwijde datasouvereiniteitsvereisten de samenwerking wordt opgezocht met InCountry. Door de drie nieuwe integraties kunnen gebruikers Identity Server 7.1 uitbreiden met technologieën om aan hun security- en compliance-eisen te voldoen.

Vereenvoudigd upgradeproces

Een vaak onderbelicht aspect dat WSO2 ziet, is het upgradeproces. Vanaf versie 7.0 kunnen klanten ter plaatse upgraden naar nieuwere versies, in plaats van een volledige migratie te moeten uitvoeren. Dit gestroomlijnde proces vermindert de inspanning aanzienlijk en zorgt voor een soepelere overgang naar de nieuwste functies en verbeteringen.

Alle nieuwe functies van Identity Server 7.1 zijn ook beschikbaar in Asgardeo (WSO2’s multi-tenant SaaS) en Private Identity Cloud (single-tenant SaaS), aangezien alle drie de IAM-producten van WSO2 dezelfde codebase delen.