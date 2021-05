Jamf koopt zero trust-speler Wandera

Apple Enterprise Management (AEM)-specialist Jamf neemt zero trust-startup Wandera over. Gebruikers kunnen hierdoor straks vanuit een enkele omgeving hun Apple-devices beheren en beveiligen op basis van zero trust.

Apple-beheerspecialist Jamf krijgt met de overname van Wandera een complete cloudgebaseerde securityoplossing in handen die klanten nog meer zekerheid moet bieden. Het platform maakt zero trust-toegang mogelijk voor alle lokale en cloudgebaseerde applicaties die klanten op hun -in dit geval straks Apple-devices- mobiele devices gebruiken. Hiermee worden de devices en zich daarop bevindende data beveiligd tegen cyberbedreigingen. Concreet maakt het platform deze applicaties en data voor buitenstaanders moeilijk te ontdekken en te bereiken.

Ook kunnen klanten met dit platform vanuit een centrale omgeving in één keer policies voor internettoegang doorvoeren. Ook dit reduceert volgens Jamf het risico dat applicaties en vooral de zich daarin bevindende data worden blootgesteld aan mogelijke gevaren.

Overname Wandera

Met de overname, die 400 miljoen dollar (zo’n 330 miljoen euro) in cash kost, wil Jamf de functionaliteit van zijn zero trust-oplossing Jamf Zero Trust Network Access verder uitbreiden. Daarnaast moeten mogelijkheden voor mobile threat defense en data policies worden uitgebreid. Hierdoor krijgen mobiele medewerkers straks via hun Apple-devices simpel en veilig toegang tot de delen van het bedrijfsnetwerk die zij nodig hebben. Tegelijkertijd garandeert de securitytooling ook dat zij daarbij voldoen aan de policies die hun bedrijf daarvoor stelt en reduceren zij ook mobiele kosten.

De overname van Wandera en alle bijbehorende financiële verplichtingen moeten tegen de maand december van dit jaar zijn voltooid.

