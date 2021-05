Zscaler koopt Smokescreen Technologies voor misleiden hackers

Zscaler heeft onlangs voor een onbekend bedrag securityspecialist Smokescreen Technologies overgenomen. Hiermee krijgt het bedrijf specifieke ‘defense en deception’-technologie in handen die de zero trust-oplossingen van Zscaler meer functionaliteit moet geven.

Met de overname van de startup krijgt Zscaler speciale technologie in handen die het hackers moeilijker moet maken om netwerken binnen te dringen, schade aan te richten of informatie te ontvreemden. In plaats van dat securitytechnologie traditioneel reageert op acties van hackers, zorgt de securitytechnologie van Smokescreen ervoor dat juist actief gedurende de hele lifecycle van een aanval de strijd met hackers wordt aanbonden.

De overname van Smokescreen volgt op de recente aankoop van de Israëlische CIEM-specialist Trustdome, waarover Techzine eerder schreef. Met de overnames is Zscaler dus druk bezig de capaciteiten van zijn eigen zero trust-portfolio flink uit te bouwen.

Proactieve defensieve tactieken

De technologie van Smokescreen omvat procatieve defensieve ‘tactieken’ die hackers om de tuin moeten leiden, voordat zij toegang krijgen tot gevoelige informatie of anderszins schade kunnen aanrichten. De software identificeert direct een aanval, leidt de aanvallers vervolgens naar vooraf opgezette lokazen die binnen het hele netwerk, binnen applicaties en op endpoints zijn opgezet. Hierdoor raken de aanvallers ‘de weg kwijt’ en slagen er niet in de aangevallen netwerken binnen te dringen.

Gedurende dit hele proces verzamelt de technologie van Smokescreen alle relevante hoogwaardige securitygegevens over de aanval en de gebruikte technieken. Deze constante stroom aan data bevordert de snelheid waarmee de aanval kan worden afgeslagen. De verzamelde data kan ook later weer worden gebruikt voor het tegengaan van andere aanvallen. Verder is de technologie gelieerd met het MITRE-framework voor het toepassen van proactieve bescherming in security workflows.

Integratie in eigen Zscaler-technologie

Zscaler is van plan de technologie van Smokescreen te integreren met zijn bestaande cloudgebaseerde securityoplossing Zscaler Zero Trust Exchange. Dit platform moet hierdoor meer mogelijkheden krijgen om meer innovatieve en doelgerichte aanvallen te kunnen ontdekken. Denk daarbij aan ransomware en laterale aanvallen.

Verder moet de technologie Zscaler meer en betere informatie opleveren om hackers nog beter te kunnen bestrijden. Vooral moet de technologie van Smokescreen helpen bij het meer proactief jagen op hackers en nieuwe aanvalsvormen en -methoden.

