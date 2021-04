Zscaler neemt Israëlische CIEM-specialist Trustdome over

Zscaler, een specialist op het gebied van cloud security, neemt voor een onbekend bedrag de Israëlische Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM)-specialist Trustdome over. Met de aankoop wil Zscaler klanten nog meer securitymogelijkheden bieden voor public cloudomgevingen.

Met de integratie van het CIEM-platform van Trustdome wil Zscaler zijn klanten nog meer mogelijkheden bieden om toegang tot de gebruikte public cloudomgevingen verder te beheren. Vaak hebben zakelijke cloudomgevingen enorme aantallen toegangspermissies voor zowel medewerkers als andere clouddiensten. Hieronder bevinden zich ook vele ongebruikte persmissies, slapende toegangsaccounts en verkeerd geconfigureerde permissies. Dit stelt hackers in staat om eenvoudig toegang te krijgen tot deze zakelijk gebruikte public cloud-omgevingen en deze te misbruiken.

CIEM-platform

Het CIEM-platform van Trustdome moet klanten van Zscaler en diens eigen Zscaler Cloud Protection (ZCP)-platform nu helpen deze problemen op te lossen. Het platform biedt onder meer full governance wie en wat toegang heeft tot data, applicaties en diensten in de door klanten gebruikte public cloudomgevingen. Daarnaast moet het ZCP, naar eigen zeggen van de cloudsecurity-specialist, hierdoor de beste privacy- en security-opties bieden voor multi-cloudomgevingen, maar dat op hetzelfde moment ontwikkelaars alle ruimte krijgen om te innoveren.

Expansie in Israël

Naast het toevoegen van nieuwe technologie, wil Zscaler met de overname van Trustdome ook vaste voet aan de grond krijgen in Israël. Zscaler wil in dit land nog meer gaan investeren. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. De inlijving van Trustdome moet voor het einde van het derde kwartaal van het fiscale jaar van Zscaler zijn beslag krijgen.

