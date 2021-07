‘Microsoft koopt securityspecialist RiskIQ voor 421 miljoen euro’

Microsoft wil zijn securityportfolio uitbreiden en neemt securityspecialist RiskIQ over. Met deze aankoop wil de techgigant klanten meer inzicht geven in hun infrastructuur en mogelijke gaten in de beveiliging hiervan.

Microsoft heeft zich ten doel gesteld om zijn klanten van de ‘chipset tot aan de cloud’ te beschermen tegen aanvallen van hackers en andere security-dreigingen. De aankoop van RiskIQ voor een bedrag van 421 miljoen euro, een half miljard in dollars, moet hieraan flink bijdragen, geven bronnen van Bloomberg aan. Vooral als bedrijven een goed inzicht in hun infrastructuur willen krijgen en op basis hiervan hun cybersecurity willen inrichten.

In kaart brengen infrastructuur

Concreet biedt RiskIQ visibility- en intelligence-diensten voor het beveiligen en in kaart brengen van de infrastructuur van bedrijven. Hiervoor levert het bedrijf een zogenoemd Enterprise Digital Footprint (EDP)-product. Dit is een security auditing engine die geheel automatisch de extern toegankelijke infrastructuur van een bedrijf in kaart brengt. Bedrijven krijgen hiermee een overzicht van website content tot aan de diverse nameservers, IP-adressen en assets die zich buiten de aanwezige firewalls bevinden. De EDP-scans geven daarnaast aan hoe groot het aanvalsoppervlak van al deze toepassingen is en waar hackers zich dus op kunnen richten.

Het EDP-product van RiskIQ wordt ondersteund door zelfontwikkelde virtuele technologie, een threat analysis engine en een wereldwijd proxy-netwerk. Daarnaast biedt een wereldwijd intelligence-overzicht met miljarden gegevens van relaties tussen internetcomponenten van bedrijven en andere securityspecialisten een up-to-date- en historisch overzicht van alle mogelijke aanvalsoppervlakken.

Integratie in Azure

Microsoft wil de technologie van RiskIQ gaan toevoegen aan zijn Azure-clouddiensten. RiskIQ is niet het enige securitybedrijf dat de techgigant recent heeft overgenomen. Afgelopen maand heeft Microsoft het IoT-securitybedrijf ReFirm Labs overgenomen. Vorig jaar werd de industriële securityspecialist CyberX overgenomen.