‘Microsoft neemt CyberX over voor 165 miljoen dollar’

Microsoft zou op het punt staan om voor ongeveer 165 miljoen dollar (152 miljoen euro) CyberX over te nemen. Deze startup levert securitysoftware voor industriële apparatuur en andere connected devices.

Volgens Israëlische media zal Microsoft 165 miljoen dollar tot 170 miljoen dollar voor CyberX betalen. Behalve de overname is Microsoft ook van plan tientallen miljoenen te investeren in de werknemers van de startup. Een officiële aankondiging van de overname wordt ergens in de komende dagen verwacht. Volgens bronnen wachten Microsoft en CyberX op de goedkeuring van de investeerders van CyberX. Verdere details zijn nog onbekend.

De aankoop van CyberX stelt Microsoft in staat om zijn Internet of Things-portfolio uit te breiden. Het bedrijf lanceerde onlangs Azure Sphere, een toolkit voor het bouwen van veilige, hacking-proof connected devices. De toolkit komt hiervoor met een Linux-distributie, op cloud-gebaseerde security-features en gespecialiseerde chips. Ook bracht het bedrijf Azure Security Center uit. Deze oplossing helpt bedrijven hybride cloud-omgevingen te beschermen en heeft functies voor het toepassen van securitybeleid op connected devices.

CyberX

CyberX verkoopt cybersecurity-platforms die securityproblemen in een network van connected devices kan opsporen. De startup richt zich vooral op industriële controlesystemen die in fabrieken worden gebruikt om de productie in goede banen te leiden. Het systeem geeft onbeheerde systemen weer die het IT-team over het hoofd ziet, apparatuur die draait op verouderde firmware maar ook malware blijft niet onopgemerkt. Het detectiealgoritme zoekt naar bedreigingen door te kijken naar afwijkende systeemactiviteiten.

CyberX heeft meer dan 48 miljoen dollar aan financiering opgehaald bij investeerders, waaronder Northwestern Venture Partners, en beweert dat het meer dan 1200 industriële controlesystemen wereldwijd beschermt.