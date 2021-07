Rapid7 lijft IntSights in

Rapid7 heeft aangekondigd IntSights Cyber ​​Intelligence te hebben overgenomen. De overname kost 335 miljoen dollar (301 miljoen euro), deels in aandelen.

Intsights Cyber Intelligence is gespecialiseerd in contextualized external threat intelligence and proactive threat remediation. Daarmee vormt het een aanvulling op de cloud-native beveiliging van Rapid7. IntSights werd in 2015 opgericht door veteranen van Israëlische militaire inlichtingendiensten. Het bedrijf ontving eerder EUR 60 miljoen euro durfkapitaal van Gilot Capital Investments, Blackstone Private Equity en Blumberg Capital.

“Cyberbeveiliging is tegenwoordig een eenzijdige strijd en de kansen zijn altijd in het voordeel van aanvallers,” zegt Corey Thomas, CEO van Rapid7. “IntSights en Rapid7 hebben de gedeelde overtuiging dat organisaties alleen zullen slagen als ze een uniform beeld hebben van interne en externe dreigingen, compleet met gecontextualiseerde informatie en geautomatiseerde threat mitigation, waardoor beveiligingsteams zich kunnen concentreren op de meest kritieke dreigingen.”

Betere intelligence

“Er is tegenwoordig geen gebrek aan informatie over bedreigingsinformatie, maar vaak ontbreekt context, waardoor te veel waarschuwingsruis en extra werk ontstaat voor de toch al overbelaste beveiligingsteams,” legt het bedrijf uit. ”Door IntSights’ externe threat intelligence-mogelijkheden te integreren in Rapid7’s XDR-oplossing, InsightIDR, verwachten we beveiligingsteams te voorzien van uitgebreide zichtbaarheid en detecties van interne en externe bedreigingen in hun traditionele en moderne omgevingen, waardoor ze snel kunnen schakelen in onderzoeken, het opsporen van bedreigingen en automatisering van alle binnen een verenigde ervaring.”

“We hebben IntSights opgericht om informatie over bedreigingen direct toegankelijk en bruikbaar te maken voor organisaties van elk type en elke grootte,” reageert Guy Nizan, cofounder en CEO van IntSights. Door de overname kan zijn bedrijf “threat intelligence naar nog meer klanten brengen.” De nieuwe combinatie is bedoeld om klanten een uniform beeld te geven van bedreigingen, monitoring van aanvallen, relevante inzichten, en proactieve beperking van bedreigingen, voor organisaties van elke omvang of beveiligingsniveau. De overname verbetert ook Rapid7’s cloud-native detectie en respons service, InsightIDR, zegt het bedrijf.