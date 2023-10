Colt Technology Services en Eurofiber hebben een strategisch partnership aangekondigd. De infrastructuur van Eurofiber staat Colt toe om grootstedelijke netwerken in Nederland en daarbuiten aanzienlijk uit te breiden. Zo kunnen zakelijke klanten kiezen voor een dedicated glasvezelverbinding zonder hoge kosten te hoeven maken voor het leggen van nieuwe bekabeling.

Concreet belooft Colt het bestaande netwerk in Nederland en België uit te breiden, naast het opzetten van projecten in Bordeaux, Lille en Toulouse. Met de zogeheten “Hybrid On Net”-oplossing behalen Colt-klanten snelheden die passen bij een dedicated glasvezelverbinding, zonder dat deze voor hoge kosten aangelegd hoeft te worden.

Volgens Colt en Eurofiber is er een aanhoudende stijging in de vraag naar bandbreedte, zeker nu bedrijven sterk afhankelijk zijn geworden van cloud-hosted infrastructuur. Connectiviteit is daarom cruciaal voor een stabiele en succesvolle bedrijfsvoering.

Langere samenwerking

Beide partijen borduren voort op een samenwerking die al in 2010 van start ging. Colt-CEO Keri Gilder zegt verheugd te zijn om op deze manier samen te werken met Eurofiber. “Onze samenwerking met Eurofiber in Frankrijk versterkt ons vermogen om uitzonderlijke verbindingen te leveren via ons intelligente Colt IQ Network, waardoor we onze zakelijke klanten de beste netwerkdiensten kunnen bieden voor de beste resultaten.”

Colt is al decennia een belangrijke speler op het gebied van connectiviteit. Het was een van de grondleggers van het glasvezelnetwerk in Nederland. Inmiddels heeft het 222 steden 32 landen verbonden via meer dan 1000 datacenters. Eurofiber is een voor de hand liggende partner voor het bedrijf, aangezien het met 70.500 km aan glasvezelnetwerk en een open infrastructuur ruimte biedt voor expansie van het Colt-aanbod.

