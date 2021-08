Ivanti neemt RiskSense over voor meer securitycapaciteit

Ivanti neemt de securitystartup RiskSense over. Hiermee krijgt het de beschikking over specifieke toepassingen voor vulnerability-beheer en -prioritization. Ivanti heeft de technologie al toegepast in zijn patchmanagement-oplossing Ivanti Neurons for Patch Intelligence.

Ivanti levert onder meer software voor het oplossen van problemen met de devices van eindgebruikers, het beheren van IoT-systemen en het identificeren van niet-gebruikte software-abonnementen die moeten worden beëindigd.

Technologie RiskSense

RiskSense beschikt over een securityplatform dat automatisch detecteert of infrastructuursystemen of applicaties bekende kwetsbaarheden hebben. Deze kwetsbaarheden worden vervolgens georganiseerd op basis van zwaarte, prioriteit en bedrijfsonderdeel, zodat beheerders makkelijk kunnen beslissen welke problemen zij eerst moeten oplossen.

Daarnaast levert de securityspecialist ook een product dat zich richt op het ontdekken van kwetsbaarheden in applicaties. Niet alleen worden hiermee securityproblemen ontdekt en prioriteit toegewezen. De tool geeft ook de specifieke getroffen code-onderdelen in de betreffende applicaties aan. Dit moet beheerders en securityspecialisten veel tijd besparen voor het oplossen van deze problemen.

Ivanti gebruikt al een gedeelte van de technologie van de nu overgenomen securityspecialust in zijn Ivanti Neurons for Patch Intelligence product. Deze oplossing moet beheerders helpen om snel security updates naar applicaties uit te rollen.

Roadmap voor eigen securityplatform

Nu RiskSense helemaal is overgenomen, kan Ivanti de technologie naar al zijn oplossingen uitrollen en zelf een roadmap gaan opzetten. Het doel is uiteindelijk een eigen securityplatform waarmee kwetsbaarheden in systemen kunnen worden ontdekt en vervolgens eenvoudig patches kunnen uitrollen.

De leverancier is met dit platform al druk bezig. In de loop van dit jaar zijn de meeste tools die hiervoor geschikt zijn, al in het Ivanti Neurons-platform ondergebracht. Dit specifieke platform beschikt onder meer over software bots die beheerders het mogelijk maakt bepaalde beheertaken te automatiseren, zoals het oplossen van verkeerd geconfigureerde device settings.

Meerdere overnames

RiskSense is niet het enige securitybedrijf dat Ivanti de afgelopen twee jaar heeft overgenomen. De afgelopen maanden verstevigde het bedrijf zich onder meer met Cherwell Software. In 2020 werden MobileIron en Pulse Secure overgenomen. Financiële details over de overname van RiskSense zijn niet bekend gemaakt.

