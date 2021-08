Beyond Identity sluit distributieovereenkomst voor Benelux en Nordics

Beyond Identity heeft een strategische distributieovereenkomst gesloten met Ignition Technology. Doel van deze overeenkomst is het uitbreiden van het verkoopkanaal voor de passwordless-oplossingen van de authenticatiespecialist in de regio’s Benelux en Nordics.

Ignition Technology gaat volgens de overeenkomst de oplossingen van Beyond Identity aan de man gaan brengen bij IT-resellers en Managed Security Service Providers (MSSP’s) in de genoemde regio’s. Ignition Technology is een gespecialiseerde distributeur van op SaaS-gebaseerde IT-beveiligingsoplossingen. De distributeur ziet naar eigen zeggen veel in de samenwerking met Beyond Identity en vindt het geavanceerde platform en bijbehorende oplossingen een mooie aanvulling op de rest van het portfolio.

Technologie Beyond Identity

Beyond Indentity is gespecialiseerd in het leveren van authenticatie-oplossingen waarbij geen wachtwoorden meer worden gebruikt. De oplossingen maken een einde aan de afhankelijkheid van wachtwoorden en verbindt gebruikersidentiteiten en apparaten via asymmetrische cryptografie, zoals het bekende TLS-protocol. Beyond Identity trekt de vertrouwensketen van TLS, de moderne versie van SSL, door naar eindgebruikers en hun endpoints. Hierdoor is het mogelijk om apparaten te verbinden aan een identiteit en dat maakt wachtwoorden overbodig.

Vertrouwen in samenwerking

Ook Beyond Identity ziet de samenwerking met Ignition Technology met vertrouwen tegemoet. Volgens de authenticatiespecialist zijn zij een goede keuze vanwege de bewezen staat van dienst in het leveren van oplossingen voor IT-security en Identity & Access Management (IAM). Beyond Identity wil met de samenwerking de bekendheid van zijn producten in de Benelux- en Nordics-regio’s verder gaan uitbreiden en wil uiteindelijk marktleider op dit gebied worden.

