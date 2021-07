Wat is Passwordless? Waarom Passwordless? Kan het ook? Wil je Passwordless?

Een hoop vragen in deze Techzine Talks. We gaan het hebben over Passwordless. Wat is het nu eigenlijk? Waarom zou je kiezen voor Passwordless? Kan je überhaupt wachtwoordloos? Willen mensen dit wel? Wachtwoorden zijn al vaak genoeg onveilig gebleken, dus is het passwordless alternatief dan beter?

Passwordless

In deze Techzine Talks bespreken we Passwordless, oftwel het niet langer gebruiken van een wachtwoord maar alternatieven daarop. Langzaam zie je steeds meer initiatieven ontstaan waarbij het wachtwoord is vervangen. Denk aan Windows Hello, Apple Face ID of bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner. Vaak worden biometrische middelen ingezet ter vervanging van het wachtwoord, maar het kan ook via bijvoorbeeld een authenticator of een simpele SMS-code.

De meeste diensten die nu passwordless claimen hebben vaak een wachtwoord als backup-oplossing, maar bestaat het dan wel? Ook gebruiken mensen tegenwoordig vaak password managers, is dat niet veiliger? Er is een hoop te bespreken over security in het algemeen, over de veiligheid van wachtwoorden en het alternatief in de vorm van passwordless.

