Rackspace lanceert Rackspace Elastic Engineering for Security

Het beveiligingsaanbod van Rackspace is vergroot. Het heeft deze week Rackspace Elastic Engineering for Security geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat cloudbeveiliging nog beter wordt, omdat klanten toegang krijgen tot een pod van experts. Deze treden op als verlengstuk van teams binnen het bedrijf, zodat uitdagingen in de IT-beveiliging sneller kunnen worden opgelost.

Rackspace Elastic Engineering for Security bevat oplossingen voor cloudmigratie, appbeveiliging en beheerdiensten. Het wil vooral cloud-first en flexibel zijn, zodat bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan het vlug veranderende beveiligingslandschap. De speciale pods hebben allemaal hun specialisme. Zo krijgen klanten toegang tot speciale beveiligingsarchitectuurpods en compliance-pods, waarmee ze governance en risico’s kunnen beheren.

Rackspace Elastic Engineering

Rackspace Technology is naar eigen zeggen de enige leverancier in zijn sector die beveiligingsexpertise op een cloudmanier mogelijk maakt. Bert Stam, Rackspace’ general Manager Northern Europe: “Het is nu meer dan ooit van cruciaal belang voor organisaties om snel te evolueren en hun IT-beveiligingscapaciteiten efficiënt in te zetten.”

Stam: “Bedrijven die met meerdere beveiligingsleveranciers en partners werken, worden geconfronteerd met een groeiende kloof tussen IT-beheer en bedrijfsvoering. Rackspace Elastic Engineering for Security geeft onze klanten toegang tot een toegewijde partner die diepgaand begrip heeft van hun omgevingen en die de expertise heeft voor het beheren van de integrale levenscyclus van beveiliging.”

Beveiligingstechnologie

Rackspace Elastic Engineering is ook in staat om te assisteren bij het beheer van bedreigingen en kwetsbaarheden en biedt geavanceerde monitoring voor beveiliging. Het gaat dan om ondersteuning die altijd beschikbaar is: ook ‘s nachts en op feestdagen. Rackspace Technology bezit meer dan achthonderd beveiligingscertificeringen, waarvan veel cloudbeveiligingscertificaten van onder andere AWS en Microsoft Azure. Hierdoor hoopt het een zeer complete beveiligingssuite te bieden voor zijn klanten.

Rackspace Elastic Engineering for Security is beschikbaar op alle platforms van Rackspace, maar ook AWS, Azure, VMware en Hyper-V. Hierdoor is het een breed beschikbaar platform waar zoveel mogelijk klanten gebruik van kunnen maken.