Microsoft introduceert goedkopere P1-versie Defender for Endpoint

Microsoft zijn zakelijke tool voor endpoint security Microsoft Defender for Endpoint nog breder beschikbaar gemaakt. Met de goedkopere versie Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 (P1) krijgen organisaties de beschikking over alle fundamenteel belangrijke preventie- en beschermingsfunctionaliteit voor alle endpoints.

Volgens Microsoft groeit het aantal bedreigingen voor endpoints, vooral op het gebied van ransomware, explosief. Het is daarom belangrijk dat steeds meer bedrijven in ieder geval over enkele fundamentele preventieve beschermingsoplossingen en -toepassingen voor endpoints beschikken.

De techgigant introduceert nu een goedkopere versie van zijn bestaande securityoplossing voor endpoints, Microsoft Defender for Endpoint. Microsoft Defender for Endpoint P1 ondersteunt alle endpoints op basis van Windows 7, 8.1, 10 en 11, macOS, Android en iOS. De bestaande Windows Microsoft Defender for Endpoint-oplossing die zich nog verder dan alleen endpoints uitstrekt krijgt met de komst van de P1-versie de naam Microsoft Defender for Endpoint P2.

Functionaliteit versie P1

De nu beschikbare goedkopere versie van de oplossing voor endpointsecurity biedt bedrijven allen op endpoints gerichte cloudgebaseerde anti-malwaretechnologie op basis van ingebouwde AI-technologie. Dit is vooral gericht op het stoppen van ransomware en andere onbekende malware voordat deze schade kunnen aanrichten. Daarnaast geeft de tool bedrijven de mogelijkheid het aanvalsoppervlak te reduceren. Dit zou moeten leiden tot het voorkomen van zero day-aanvallen en ook zeer gedetailleerde informatie geven over de manier waarop devices toegang krijgen tot en zich gedragen op netwerken.

Verder zorgt de securityoplossing voor op device gebaseerde toegang onder specifieke voorwaarden. Dit moet een extra beschermingslaag bieden, inbreuken voorkomen en zero trust mogelijk maken. Microsoft Defender for Endpoint P1 biedt natuurlijk ook alle andere functionaliteit die al in de oplossing beschikbaar was.

Binnenkort algemeen beschikbaar

Microsoft Defender for Endpoint P1 is nu alleen beschikbaar in een public preview. Later dit jaar moet de oplossing algemeen beschikbaar komen. Microsoft Defender for Endpoint P1 is dan beschikbaar als stand alone licentie per gebruiker voor vijf verschillende devices of als onderdeel van Microsoft 365 E3/A3 onder dezelfde voorwaarden.

Bestaande licentiehouders van Microsoft 365 E3/A3 krijgen automatisch Microsoft Defender for Endpoint P1 ter beschikking. Deze moeten ze wel zelf activeren. Bedrijven die over licenties voor de bestaande Microsoft Defender for Endpoint P2-oplossing beschikken, kunnen zich niet abonneren op versie P1. Hun huidige versie beschikt al over alle functionaliteit van de nu geïntroduceerde goedkopere oplossing P1.