Fortinet en Linksys komen met HomeWRK for Business thuisrouter

Samenwerking van Fortinet en Linksys komt met thuisnetwerkpakket, voor zowel zakelijke als persoonlijke netwerken, met enterprise-grade beveiliging.

Cybersecurity leverancier Fortinet heeft de handen ineen geslagen met Linksys, een fabrikant van netwerkhardware. De twee komen met de Linksys-Fortinet HomeWRK for Business, een twee-in-een oplossing voor thuis: twee afzonderlijke, beveiligde netwerken, de ene voor zakelijk, de ander voor persoonlijk gebruik.

De router is bedoeld als bedrijfsoplossing die “continue veilige netwerkconnectiviteit biedt voor bedrijfswerk op afstand, in een router die vooraf is geoptimaliseerd voor zakelijke toepassingen en samenwerkingstools,” aldus de twee.

Zakelijk en privé

“De twee grootste problemen bij werken op afstand zijn de kwaliteit van de connectiviteit en de beveiliging,” reageert Fortinet CEO Harry Dewhirst tegen ZDNet.

“Ons doel was tweeledig: ten eerste, het voor iedereen heel eenvoudig maken om een ​​snel en betrouwbaar wifi-thuisnetwerk op te zetten. Ten tweede wilden we zakelijke IT de mogelijkheid bieden om de zakelijke aspecten van dat werk te beveiligen en te beheren -van-huis wifi-netwerk, net als met elk ander apparaat dat op het netwerk is aangesloten,” aldus het bedrijf.

De Linksys-Fortinet HomeWRK for Business is vanaf het vierde kwartaal in de VS en vanaf begin 2022 elders, als hardware-as-a-service.