IBM brengt Cyber Vault-security naar flash storage arrays

IBM voorziet zijn flash storage array-portfolio van Cyber Vault-technologie, die ransomware-aanvallen tegengaat. Ook worden nieuwe modellen flash storage arrays geïntroduceerd.

De Cyber Vault-software moet bedrijven vooral helpen bij het sneller detecteren en herstellen van ransomware- en andere cyberaanvallen. De technologie brengt de hersteltijd van dagen en weken terug tot enkele uren op basis van zogenoemd ‘validated restore points’.

De tool kan in combinatie met andere intrusion-detectiesystemen van Big Blue en andere leveranciers worden gebruikt voor het sneller ontdekken van aanvallen en het ophalen van een schone datakopie. Cyber Vault draait op een set van virtuele machines (vm’s) of virtuele instances binnen een enkele vm. Deze vm’s worden gebruikt voor analytics, valideringen en forensisch onderzoek.

Naast voor IBM flashstorage-systemen, kan de Cyber Vault-technologie ook worden gebruikt in combinatie met systemen van andere leveranciers. Deze systemen moeten wel compatibel zijn met de Spectrum Virtualize- software van Big Blue. Deze laatste technologie helpt met een snellere uitrol van block storagediensten voor workloads die zich zowel in on-premises, in de (public) cloud of in hybride omgevingen bevinden.

Nieuwe IBM FlashSystem 7300- en 9500-modellen

Naast het breder beschikbaar maken van Cyber Vault, introduceert IBM ook de nieuwe FlashSystem-modellen 7300 en 9500. Deze flash storagesystemen zijn ontwikkeld op basis van de Spectrum Virtualize-oplossing en bieden een NVMe-capaciteit van 1,1 PB per rack. Beide systemen moeten daarnaast met een enkele architectuur en een gezamenlijk OS een complete ‘edge-to-core-to-cloud’-functionaliteit bieden.

Het IBM FlashSystem 7300-systeem is de vervanger van het IBM FlashSystem 7200-model. Het nieuwe model is beschikbaar in een 2U-configuratie. Het IBM Flashsystem 9500-model beschikt over een totale storagecapaciteit van 4 PB en komt in een 4U-rackconfiguratie, Ook dit model vervangt het oudere Flashsystem 9200-model.

Verder introduceert Big Blue nog nieuwe IBM SAN Volume Controller engines. Deze zijn gebaseerd op de FlashSystem 9500-modellen.