Barracuda Networks introduceert cloud-native SASE-platform

Barracuda Networks heeft onlangs een eigen cloudgebaseerd SASE-platform gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven de toegang tot hun devices beheren, ongeacht het tijdstip of de locatie waar deze devices zich bevinden.

Het nu gepresenteerde cloudgebaseerde SASE-platform van de beveiligingsspecialist combineert verschillende technologieën voor het bieden van veilige toegang tot devices. Het geïntegreerde SASE-platform bestaat uit Secure SD-WAN-technologie, Zero Trust Network Acces en Secure Web Gateway-technologie.

Samenstelling SASE-platform en functionaliteit

Meer concreet bestaat het platform in eerste instantie uit de Barracuda CloudGen WAN- en Barracuda CloudGen Firewall-oplossingen voor security- en netwerkfunctionaliteit. Deze diensten leveren binnen het SASE-platform onder meer securitydiensten voor de cloudomgevingen, maar ook voor de apparatuur in de on-premises datacenters van klanten. Bovendien verbeteren zij de applicatieprestaties via zogenoemde Forward Error Correction (FEC)-functionaliteit. Dit brengt de voordelen van SD-Wan naar locaties met slechts één internetverbinding.

Daarnaast bieden beide oplossingen binnen het Barracuda SASE-platform flexibele en veilige toegang op afstand en een minimale latency. Ook kunnen OT- en IoT-oplossingen beter gestroomlijnd worden geïmplementeerd door schaalbare connectiviteit en kant-en-klare securityoplossingen. De Barracuda Secure Connector maakt hiervoor nu rechtstreeks verbinding met de CloudGen Firewall-oplossing of cloudhub.

Zero Trust Network Access

Verder integreert Barracuda Networks het SASE-platform zijn Zero Trust Network Access (ZTNA)-product Barracuda CloudGen Access met Barracuda Content Shield. Deze laatste oplossing is een via de cloud beveiligde webgateway-oplossing. De integratie van beide oplossingen moet klanten één gemeenschappelijke identiteit, client en installatie bieden.

Het SASE-platform van Barracuda Networks is per direct beschikbaar