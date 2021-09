‘Groot deel werknemers omzeilt cybersecuritymaatregelen’

Onderzoek van Cisco concludeert dat meer dan 40 procent van Nederlandse werknemers de cybersecuritymaatregelen van hun werkgever omzeilen.

Cisco heeft 1500 hybride werkenden in zes Europese landen, waaronder Nederland, ondervraagd over de cybersecuritymaatregelen van hun werk en werkgever. De helft van de ondervraagden in Nederland vindt dat cybersecurity een prioriteit is voor hun organisatie waar ze verantwoordelijkheid voor willen dragen, maar dat IT en management de leiding moeten nemen. Toch geeft meer dan 40 procent toe dat ze veiligheidsmaatregelen van hun organisatie omzeilen om werk af te krijgen. Wellicht dat daarom een op de drie vindt dat het bedrijf waar ze voor werken cybersecurity niet serieus genoeg neemt.

Het geanonimiseerde onderzoek bekeek werknemers in in zes landen België, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. De uitkomsten voor Nederland kwamen overeen met het gemiddelde van de groep, aldus Cisco.

Cybersecurity is mensenwerk

“Cyberveiligheid is net zo afhankelijk van menselijk gedrag als van technologie,” reageert Michel Schaalje, Cybersecurity Lead voor Cisco Nederland. “Als een van deze pijlers wegvalt worden bedrijven simpelweg kwetsbaarder voor aanvallen. Mensen zijn hierin de zwakste schakel en hier zijn cybercriminelen maar al te goed van op de hoogte. Omdat de beveiliging van netwerken en apparaten zelf steeds beter wordt, richten cybercriminelen hun aandacht steeds vaker op mensen en de fouten die zij maken om ongemerkt systemen binnen te dringen.”

Om het werken vanuit huis zo veilig mogelijk te maken, gebruiken Nederlandse bedrijven VPN (bij 55 procent van ondervraagden), verplichte software updates (53 procent), multi-factor authenticatie (40 procent), en single sign-on (25 procent). Van de respondenten die de bedrijfssecurity bewust omzeilen, zegt 17 procent dit vaak of heel vaak te doen. Overigens is het aantal overtreders met bijna de helft gekrompen sinds het vorige onderzoek, begin 2020.