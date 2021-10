Exabeam gaat meer cybersecurityspecialisten opleiden

Exabeam gaat zich inzetten om meer securityspecialisten op te leiden. Hiervoor heeft het bedrijf onlangs zijn Exabeam Cyberversity-programma gepresenteerd.

Bedrijven zitten te springen om goed opgeleid securitypersoneel. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er tegen de 1 miljoen vacatures op het gebied van cybersecurity. Ook zou de diversiteit van het personeel binnen deze industrietak nog ver te zoeken zijn en moet die flink worden vergroot.

Exabeam Cyberversity

SIEM- en XDR-specialist Exabeam wil hier nu iets gaan doen met de oprichting van zijn Exabeam Cyberversity-programma. Concreet bestaat dit programma uit een interactieve ‘opleiding’ die geïnteresseerden, zoals studenten, recent afgestudeerden en iedereen die in cybersecurity is geïnteresseerd, in contact brengt met experts van Exabeam.

Met het programma hoopt Exabeam twee vliegen in één klap te slaan. Ten eerste een oplossing te vinden voor de toenemende vacatures op het gebied van cybersecurity en daarnaast het oplossen van de slechte vertegenwoordiging van minderheidsgroepen binnen de sector.

Inhoud programma

Deelnemers krijgen daarbij onder meer ‘les’ van Exabeam-experts als engineers, maar ook productmanagers. Ook zullen klanten en partners van de SIEM- en XDR-specialist experts leveren voor het geven van onderwijs.

Onderwerpen die in het Cyberversity-programma de revue passeren, zijn onder meer carrièreontwikkeling, het leren vinden van banen en het identificeren van technische en niet-technische mogelijkheden binnen de cybersecuritysector en daarbuiten. Ook krijgen deelnemers informatie over beurzen en stageplekken bij de deelnemende partners en klanten.

De Exabeam Cyberversity-sessies starten op 13 oktober.