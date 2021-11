Google vraagt meer gebruikers in te loggen met tweestapsverificatie

Google vraagt gebruikers vaker voor two-factorauthenticatie (2FA) wanneer zij willen inloggen op diensten als bijvoorbeeld Gmail. Vanaf 9 november zal two-factorauthenticatie standaard worden.

Google is bezig steeds meer accounts te verplichten voor het gebruik van two-factorauthenticatie. De techgigant is al langer bezig met dit proces en wil hiermee naar eigen zeggen de security voor zijn eindgebruikers en het gebruik van zijn diensten verbeteren. In eerste instantie werden alleen die accounts hiervoor automatisch aangepast die de juiste backupmechanismes in hun veiligheids- en privacyinstellingen hadden staan, maar nu is ook de rest van de Google-accounts stapsgewijs aan de beurt.

Uitrol naar mobiele telefoons voor 2FA

Two-factorauthenticatie wordt sinds enige tijd ook uitgerold naar een nieuwe batch accounts waarbij is ingelogd op Google via mobiele telefoons. Deze gebruikers hebben per e-mail bericht gehad dat 2FA per 9 november 2021 automatisch wordt geactiveerd.

Hiermee wordt volgens de techgigant vooral Gmail veiliger. Wanneer eindgebruikers inloggen op Gmail en een gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingevoerd, moeten zij het inloggen bevestigen met de mobiele telefoon die zij in de instellingen hebben aangegeven. Daarna moeten zij de online instructies op die mobiele telefoon volgen voor een succesvolle inlog.

Nog meer accounts in het verschiet

Tegen het einde van dit jaar zal Google nog eens 150 miljoen Google-gebruikers automatisch 2FA opleggen. Deze gebruikers zullen dan of hun login via een mobiele telefoon moeten bevestigen of zelfs met het insteken van een fysieke security key in een device dat voor login wordt gebruikt. Google heeft inmiddels met partners geregeld dit jaar meer dan 10.000 van deze fysieke security keys naar hoge-risico-gebruikers te versturen.

Eindgebruikers van Google-diensten merken de komende week dus zelf of zij 2FA van Google krijgen gepusht. Wanneer zij de techgigant hierbij een handje willen helpen, kunnen zij via Security Checkup scannen of hun instellingen goed staan.