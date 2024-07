EU vraagt raad in onderzoek naar GenAI-deal Samsung en Google

De EU heeft concurrenten en andere vertegenwoordigers uit de GenAI-industrie om input gevraagd over de meerjarige deal tussen Samsung en Google voor het installeren van AI-chatbots op Samsung-smartphones. Dit in het kader van het (standaard) mededingingsonderzoek naar deze deal.

Concurrenten en andere stakeholders uit de mobiele en GenAI-industrie kunnen nu bij de Europese Commissie (EC) hun opinie indienen over de deal tussen Samsung en Google voor AI-chatbots. Dit schrijft Reuters op basis van inzicht in een officieel EU-document.

Samsung en Google hebben onlangs een meerjarige deal afgesloten. Deze omvat de standaard installatie van de Gemini Nano GenAI-chatbot van Google op de Samsung Galaxy S24 Series high-end smartphones.

Mogelijke concurrentiebeperkingen

Meer specifiek vraagt de EU nu andere aanbieders en de rest van het ecosysteem of het standaard meeleveren van de Gemini Nano AI-chatbot, of de cloudverbindingen die deze tool genereert, ervoor zorgen dat het installeren van chatbots van concurrenten beperkt. Daarnaast wordt gevraagd of GenAI-aanbieders in het algemeen hebben geprobeerd om met smartphonefabrikanten deals af te sluiten over het pre-installeren van hun AI-tools en of zij hierin zijn geslaagd. En indien zij hierin niet geslaagd zijn, of de fabrikanten hiervoor wel duidelijke redenen hebben gegeven.

De informatie wordt verzameld om vast te stellen of de deal tussen beide tech-spelers nadelig kan zijn voor concurrenten om ook hun AI-chatbots op de Samsung-smartphones te krijgen. Als dit eventueel het geval is, kan de EU met deze informatie een anti-mededingingszaak optuigen.

Concurrenten en andere belanghebbenden hebben een week om te reageren.