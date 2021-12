Dell Technologies levert ‘air-gapped’ anti-ransomwaredienst voor AWS

Dell Technologies maakt zijn anti-ransomwaredienst Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery nu ook via AWS beschikbaar. AWS-klanten krijgen hiermee een ‘air-gapped’ cyberkluis ter beschikking waarin zij hun meest kritieke gegevens kunnen beschermen tegen ransomware.

Met het beschikbaar stellen van de Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery-dienst in de AWS public cloud wil de techgigant klanten helpen om belangrijke data in hybride en public cloudomgevingen te beschermen. Zeker nu het aantal ransomware-aanvallen wereldwijd toeneemt.

Eigenschappen

De dienst biedt eindgebruikers via AWS meerdere beveiligingslagen waardoor zij eenvoudiger hun werkzaamheden na ransomware kunnen uitvoeren. De dienst migreert de belangrijke data van mogelijk fysieke of logische aanvalsoppervlakken naar een locatie die voor hackers totaal onbereikbaar is. Dit is de zogenoemde ‘air-gap’.

Deze locatie is op alle fronten, zowel online als fysiek, niet te benaderen, waardoor de gegevens zich in een echte kluis bevinden en een extreem hoge mate van veiligheid wordt gegarandeerd. Het hele migratieproces naar deze cyberkluis is compleet geautomatiseerd.

Extreem veilige toegang

Wanneer klanten -bijvoorbeeld in het geval van een hersteloperatie na een ransomware-aanval- toegang tot deze air gap of offline omgeving willen krijgen, moeten zij hiervoor aparte securitygegevens en multifactor authenticatiegegevens afgeven. De veilige digitale kluis zorgt er namelijk voor dat management interfaces niet kunnen worden gebruikt voor toegang. Hiermee onderscheidt de dienst zich van traditionele back-updiensten.

De dienst Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS is per direct in de AWS Marketplace beschikbaar.

