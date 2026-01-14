Dell PowerStore 4.3 ondersteunt 30TB QLC-drives en meer cybersecurity

Dell Technologies lanceert PowerStore 4.3, een update die de opslagdichtheid verdubbelt met 30TB QLC-drives. De nieuwe versie combineert lagere kosten met verbeterde cybersecurity en biedt tot 2 petabyte opslag in een 2U rackruimte.

Bedrijven worstelen met explosieve datagroei, toenemende cyberdreigingen en beperkte budgetten. Dell Technologies speelt hierop in met PowerStore 4.3, een platform dat storage-uitdagingen aanpakt zonder in te leveren op prestaties of beveiliging. De nieuwste versie brengt innovaties die de opslagdichtheid verdubbelen en de energiekosten verlagen.

De update richt zich op drie kerngebieden: hogere capaciteit via QLC-technologie, versterkte digitale weerbaarheid en gestroomlijnd bestandsbeheer. Organisaties kunnen nu meer data opslaan per rack unit, terwijl de total cost of ownership daalt met 15 procent.

QLC-drives verdubbelen capaciteit

De 30TB QLC-drives vormen het hart van de update. Ze leveren tot 2 petabyte opslag in 2U rackruimte, een verdubbeling van de capaciteit per rack unit. Het systeem haalt een energie-efficiëntie van 23 procent beter dan eerdere generaties.

De QLC-implementatie vermindert write amplification en behoudt de performance van TLC-modellen. Voor datacenters betekent dit minder servers, lagere kosten en een kleinere CO2-voetafdruk. De technologie ondersteunt AI-workloads en multicloud-omgevingen zonder prestatieverlies.

Cybersecuritty via Fibre Channel

PowerStore 4.3 introduceert meerdere replicatieopties voor databescherming. Synchrone replicatie via Fibre Channel beschermt tegen dataverlies, terwijl asynchrone replicatie een RPO van vijf minuten haalt. Metro-sync replicatie biedt automatische failover met zero RPO en RTO.

Meervoudige autorisatie voegt een extra securitylaag toe voor kritieke wijzigingen. De always-on cyberbeveiliging werkt samen met PowerProtect-integratie en AI-gestuurde anomaliedetectie. Organisaties kunnen zo cyberdreigingen sneller detecteren en data blijft beschikbaar bij onverwachte verstoringen.

Verbeterd bestandsbeheer met NFSv4.2

De nieuwe versie ondersteunt geavanceerde NFSv4.2-functionaliteit, waaronder Server-Side Copy, Sparse Files en Labeled NFS. De Top Talkers-functie geeft inzicht in resourcegebruik door IOPS en bandbreedte te monitoren. Beheerders kunnen eenvoudiger QoS-beleid toepassen en knelpunten identificeren.

Deze tools stroomlijnen het bestandsbeheer voor complexe omgevingen. Teams krijgen betere controle over prestaties en kunnen sneller reageren op veranderende eisen.

De software-update is per direct beschikbaar voor bestaande klanten. Dell activeert direct alle ingebouwde mogelijkheden, ecosysteempartnerschappen en AI-functies. Organisaties kunnen hun private cloud-beheer verbeteren zonder extra investeringen in hardware.

Tip: Dell Technologies introduceert PowerStore-storageplatform