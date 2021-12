Noname Security ontvangt 120 miljoen euro voor API-securityplatform

Noname Security maakt een investeringsronde van 135 miljoen dollar (120 miljoen euro) bekend. Het klantenbestand en de omzet van de API-securityorganisatie steeg de afgelopen vier kwartalen iedere keer met 400 procent. De investeringsronde is bestemd voor het opvangen van de explosieve groei.

Noname Security kwam in 2020 van de grond. Een jaar later wordt de marktwaarde van de organisatie op meer dan een miljard dollar geschat. Een ‘eenhoorn’, zoals de Amerikanen bedrijven met dergelijke waarden noemen. In het geval van Noname Security is de beschrijving op meerdere vlakken nauwkeurig.

Waarom?

In oktober van dit jaar spraken we Steven Duckaert, EMEA Solutions Architect bij de organisatie. Noname Security behoort tot een zeldzaam, nieuw soort. Het faciliteert API-security. Aan de basis staat een platform voor het overzien, analyseren en optimaliseren van alle API-verbindingen in een omgeving.

Overzicht en analyse van gebruikte API’s stelt ontwikkelaars in staat om misconfiguraties en policy violations op te sporen en recht te trekken. Het platform wijst opvallende verbindingen aan en integreert met de tools die benodigd zijn om daarop in te spelen. Ingrijpen doet het niet: de oplossing is agentless, neemt omgevingen uitsluitend waar en brengt ruimte voor de verbetering van veiligheid in kaart.

Developers zijn benodigd om die ruimte te benutten. De vraag daarnaar begint vanuit een securityoogpunt. Noname Security bestrijkt het vakgebied van DevOps- én securityafdelingen. Dat doet het overduidelijk goed. Een einde van de opmerkelijke groei is nog lang niet in zicht.