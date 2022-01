SUSE lanceert Rancher Desktop om Kubernetes op desktops te draaien

SUSE introduceert Rancher Desktop. De open source app biedt een simpel interface om Kubernetes containers op Mac, Windows en Linux uit te rollen en testen.

Rancher Labs, ontwikkelaar van Rancher Desktop, werd groot met een platform voor het uitrollen en managen van Kubernetes clusters in omgevingen naar keuze. Dat platform staat inmiddels bekend als SUSE Rancher. SUSE nam de organisatie in december 2020 over.

Rancher Desktop is, in tegenstelling tot het reusachtige SUSE Rancher, een doodnormale app. Rancher lanceert de introductie om een simpele, lokale Kubernetes-omgeving aan te bieden voor ontwikkelaars van apps en containers.

Onder de motorkap van Rancher Desktop

Rancher Desktop maakt het mogelijk om elke Kubernetes-versie (k3s) op een desktop uit te rollen. Zo kan de Kubernetes-versie van een productieomgeving gespiegeld worden op een desktop. Vandaaruit heb je de mogelijkheid om nieuwe of aangepaste workloads en updates te testen.

Hoewel er meerdere open source tools beschikbaar zijn om dat doel te bereiken, werken de meeste alternatieven via een command-line interface. Rancher Desktop is visueel, wat de instapdrempel verlaagt.

Rancher Desktop draait op twee container engines: dockerd en containerd. Container images die via Rancher Desktop worden ontwikkeld zijn direct bruikbaar voor een uitrol in Kubernetes. Er komt geen registry aan te pas.

Rancher Desktop is hier beschikbaar.