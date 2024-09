Nederlandse overname brengt observability naar SUSE Rancher Prime

In juni nam SUSE het Nederlandse StackState over. Met de release van SUSE Rancher Prime 3.1 wordt het werk van deze partij geïntegreerd in SUSE’s Kubernetes-platform. Vanaf vandaag is de uitbreiding beschikbaar.

De belofte van Rancher Prime 3.1 is full-stack visibility. In tegenstelling tot voorheen hoeft er niet naar een externe tool gekeken te worden om real-time inzichten te krijgen in deze Kubernetes-tool. De integratie is volgens SUSE een verdere stap richting de cloud-native modernisering waar organisaties mee bezig zijn.

Ook is observability op dit speelveld simpelweg een groeimarkt waar SUSE van kan profiteren. Het bedrijf citeert onderzoek van MarketsandMarkets dat de groei van observability-tools en -platforms inschat op 2,4 tot 4,1 miljard dollar tussen 2023 en 2028.

Toenemende dreiging

“Naarmate de dreiging van serviceonderbrekingen voortduurt, is het risico van wijdverspreide uitval hoger dan ooit en onze klanten hebben een eenduidig beeld nodig van hun gehele bedrijfskritische infrastructuur en applicaties”, zegt Peter Smails, SVP, General Manager, Enterprise Container Management bij SUSE. “Rancher Prime Observability zal klanten in staat stellen om betrouwbaarheid te garanderen, probleemoplossing te versnellen en prestaties te maximaliseren terwijl hun systemen soepel blijven draaien.”

Rancher Prime Observability biedt vijf voordelen, zoals SUSE ze introduceert. APM (Application performance monitoring) is de eenvoudigste, dat gebaseerd is op eBPF. Het werkt voor databases, endpoints, applicaties en queues.

Automatische datacorrelatie verbindt metrics, events, logs, traces en informatie over veranderingen vanuit verschillende bronnen op één tijdlijn. Advanced dependency mapping maakt de timing en impact van wijzigingen een stuk duidelijker dan voorheen. Deze twee zaken helpen met name om problemen zo snel mogelijk op te sporen, te begrijpen en op te lossen.

Out-of-the-box connected dashboards centraliseren observability-data, waarbij SUSE belooft dat dit met een gebruiksvriendelijke UI snel inzichtelijk is. Een andere “out-of-the-box”-feature richt zich op detectie en remediatie en biedt stapsgewijze aanwijzingen.

