SUSE Rancher helpt organisaties om van VMware af te komen

Tijdens SUSECON 2025 is een diverse set aan updates aangekondigd rondom Rancher Prime, de container management-oplossing van SUSE. Verweermiddelen tegen legacy-stroperigheid en SAP-integraties gelden als de voornaamste vernieuwingen.

Organisaties moeten afstappen van hun legacy applicaties, meent SUSE. Dat moet gebeuren via de cloud-native ‘afrit’, luidt de woordkeuze van het bedrijf. Tijdens de eerste keynote op SUSECON benadrukt CEO Dirk-Peter van Leeuwen dat dit probleem nijpend is. De consolidatie van software leidt volgens hem tot een “erosie van keuzes, vendor lock-in en toenemende kosten”. Tijd voor verandering dus, en niet door de minimale moeite te nemen.

Echt moderniseren

Die verandering kan plaatsvinden via SUSE Virtualization (vanaf nu noemt SUSE elk beestje bij de naam, dus SUSE AI voor AI, SUSE Virtualization voor vm’s, et cetera). Versie 1.5 introduceert SUSE Certified Storage, met certificaten voor Dell, NetApp, Oracle en Portworx (van Pure Storage).

Bepaalde sectoren hebben meer moeite met modernisering, zoals de financiële wereld. Daarom certificeert SUSE ook workloads op Rancher Prime, waarvan Temenos Core de nieuwste is. Dit moet frictie voorkomen in de overstap van klassieke vm’s naar cloud-native technologie.

SAP-integratie

Een andere grote aankondiging draait volledig om de samenwerking tussen SAP en SUSE. Dit is een partnership met een lange adem: in 2002 kondigden beide partijen al aan dat ze met elkaar in zee gingen. Nu jaagt SUSE hybrid cloud-integraties aan met SUSE Rancher for SAP applications. Zoals gezegd wil SUSE een stuk duidelijker zijn met de naamgeving, dus deze oplossing is precies wat de naam suggereert.

Wie te maken heeft met restrictieve compliance-eisen, krijgt met deze oplossing een kant-en-klaar platform. SUSE stipt aan dat alle benodigdheden aanwezig zijn. Zo bevat Rancher for SAP applications ook de SUSE Rancher Kubernetes Engine (RKE2), Linux, databases en andere kritieke componenten. Om de schaalbaarheid van dit product te benadrukken, stipt SUSE aan dat zowel de kleinste telco-deployments als grote multi-cloud omgevingen het kunnen benutten zonder al te veel voorwerk.

Andere innovaties

Voor ontwikkelaars moet SUSE Rancher Prime tevens sterker in de schoenen staan. Het nieuwe SUSE Private Registry is gebaseerd op Harbor. Dat klinkt als een logische keuze met veel positieve feedback vanuit de open-source gemeenschap. De gerichte oplossing van SUSE moet uitblinken in air-gapped omgevingen, wederom doordat het een kant-en-klare tool levert.

Ten slotte introduceert SUSE zogeheten DevX Validated Designs. Hiermee wil het bedrijf ontwikkelteams helpen om hun software lifcycle te beheren. De sleutel hierbij is composability: niet elk ontwikkelproces loopt op dezelfde manier en elk team kan workflows naar wens en vereisten inrichten.

Een praktisch voorbeeld is een gevalideerd design dat SUSE Base Container Images met tools voor het beheren van de source code en build-acties combineert. Denk hierbij aan SDK’s voor programmeertalen, GitLab of Gitea. Rancher Fleet sluit hierop aan voor continuous deployment richting RKE2- of K3s-clusters. Een enkele Kubernetes-cluster is voldoende voor dit ontwerp, dat kan worden gebruikt voor experimentatie zonder dat andere clusters hier last van ondervinden. Vanzelfsprekend wijst SUSE tevens naar SUSE Observability en SUSE Security om een dergelijk cluster te debuggen.

Lees ook: SUSE neemt Nederlands observability-platform StackState over