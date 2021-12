SUSE Rancher integreert Harvester, centraliseert clusters en VM’s

SUSE integreert Harvester in SUSE Rancher. Rancher omvat een platform voor het inrichten, uitrollen en beheren van Kubernetes clusters. De integratie van Harvester stelt organisaties in staat om virtuele machines in dezelfde omgeving als Kubernetes clusters te beheren.

Harvester behoort tot een nieuwe generatie hyperconverged infrastructure-oplossingen. Spraken we vijftien jaar terug van zo’n infrastructuur, dan stond virtualisatie aan de basis. Vandaag de dag spelen Kubernetes clusters een groeiende rol. Applicaties worden ontwikkeld als microservices, verpakt in containers en gedirigeerd met Kubernetes.

Kubernetes is open-source en organisaties ontwikkelen diverse varianten van de basis. AWS EKS, Microsoft AKS en Google’s GKE zijn drie populaire voorbeelden.

Het doeleinde van elke variant is gelijk: een platform voor het uitrollen, opschalen en beheren van gecontaineriseerde applicaties in een infrastructuur naar keuze. Sommige varianten, waaronder het eerdergenoemde EKS, AKS en GKE, nemen de hosting van Kubernetes voor rekening. Gebruikmakende organisaties hoeven het platform niet op locatie of in de cloud op te tuigen. Dat doet de cloudprovider, met uptime als gevolg.

Is Kubernetes eenmaal in de lucht, dan resteert het daadwerkelijke gebruik. De oorspronkelijke distributie van Kubernetes is benaderbaar met een API en command-line tool. Vaak keert de complexe afstandsbediening terug in distributies van derden. Dat creëert een markt aan software om het gebruik van Kubernetes te vereenvoudigen.

SUSE Rancher

SUSE is een van de organisaties die de nieuwe markt succesvol bedient. In 2020 nam de organisatie Rancher Labs over. Rancher Labs ontwikkelt Rancher, een interface voor het gebruik van elke grote distributie van Kubernetes. Het ontwikkelen, deployen en managen van clusters wordt gewoonweg simpeler. Dat erkennen AWS, Google en Azure – zij bieden stuk voor stuk integraties met Rancher aan.

Nu maakt SUSE de integratie van Harvester in SUSE Rancher bekend. Harvester is een nevenproject van Rancher Labs. Waar SUSE Rancher zich volledig toespitst op het beheer van Kubernetes, dient Harvester als interface om zowel virtuele machines als Kubernetes clusters in een centrale omgeving te beheren.

De propositie is niet uniek. Nutanix en VMware (vSphere) doen het al jaren. Harvester is daarentegen open-source. Door de oplossing in Rancher te integreren, vergroot SUSE de aantrekkelijkheid van Rancher voor organisaties die zowel op containers als virtuele machines leunen.

Een belangrijke zet, want hoewel Kubernetes de toekomst heeft, is de wereld niet van dag op nacht overstag. Virtuele machines blijven het kloppende hart van diverse organisaties. Het belang van Kubernetes vergroot, maar vervangt vooralsnog niets.

