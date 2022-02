‘Microsoft wil securityspecialist Mandiant overnemen’

Microsoft wil graag securityspecialist Mandiant overnemen. De partijen zouden inmiddels met elkaar in gesprek zijn.

Dat stellen bronnen van Bloomberg. Met de overname zou Microsoft technologie in handen krijgen voor security response mangement en testing. De securityspecialist levert een cloudgebaseerd platform, het Mandiant Advantage-platform.

Met dit platform kunnen klanten hun bestaande XDR-oplossingen van meerdere leveranciers beter beheren en voeden met de laatste threat intelligence, geautomatiseerde verdedigingsmethoden en constante validatie van de effectiviteit van de securityoplossingen en -toepassingen.

Onderdeel van security-investeringen

Met de technologie van de securityspecialist kan Microsoft zijn eigen securityproducten verder versterken. De aankoop zou een onderdeel moeten worden van een voorgenomen investering van ongeveer 17,5 miljard euro (20 miljard dollar) in cybersecurity voor de komende vijf jaar.

Beide partijen geven geen commentaar over de gesprekken, stelt Bloomberg. De gesprekken kunnen ook nog mislukken.

Meer slagkracht voor Mandiant

Voordeel voor Mandiant is dat het bedrijf door een overname meer slagkracht krijgt. Mandiant was ooit overgenomen door FireEye, maar is vorig jaar na de verkoop van dit bedrijf aan investeerder Symphony Technology Group weer verzelfstandigd.

De marktwaarde van Mandiant wordt geschat op ongeveer 3,2 miljard dollar. De geruchten rondom de overnamegesprekken lieten het aandeel de laatste dagen stijgen met 18 procent. Een aandeel in de securityspecialist kost nu ongeveer 15,54 euro (17,75 dollar).