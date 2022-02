Salt Security 1,2 miljard euro waard na nieuwe investering

Salt Security haalt 140 miljoen dollar (122 miljoen euro) op in de meest recente investeringsronde. De marktwaarde wordt nu op 1,2 miljard euro geschat. CapitalG, het groeifonds van Alphabet, legde het grootste bedrag in.

Salt Security kwam in 2015 tot stand. Salt Security ontwikkelt een platform om aanvallen op en via API’s te herkennen en stoppen. Daarnaast biedt de technologie inzicht in het API-landschap van een organisatie, wat ontwikkelaars op de lange termijn helpt om veiliger te ontwikkelen.

Indrukwekkende groei

Vorig jaar groeide de omzet van Salt Security met 500 procent. Het klantenbestand verdriedubbelde en het aantal medewerkers steeg met 250 procent. Salt Security heeft de markt mee, want het belang van API-security groeit net zo hard als het gebruik van API’s. Het is echter te makkelijk om te zeggen dat het succes van een organisatie aan een trend te danken is.

De technologie is bewonderingswaardig, zo schreven we in een uitgebreid artikel. CapitalG (groeifonds van Alphabet) is de grootste investeerder in de meest recente ronde. CapitalG staat bekend om investeringen in de meest bestendige en veelbelovende organisaties, waaronder UiPath, Zscaler en Crowdstrike. Het vertrouwen in Salt Security is groot.