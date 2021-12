Moet iedereen kiezen voor High Performance Teams?

Bedrijven hebben de wens om alsmaar sneller te innoveren. Naast kennis en kunde moet je de organisatie daar ook op inrichten. Een van de manieren om je IT-organisatie te optimaliseren is door te kiezen voor High Performance Teams. Dit zijn teams van 8 tot 10 mensen, waarbij elk teamlid bepaalde vaardigheden meebrengt. We gingen in gesprek met Tjeerd Wichers, Director High Performance Teams bij Ordina, om te horen hoe zij hiermee omgaan.

Onder Wichers zijn inmiddels honderden teams actief. High Performance Teams zijn wat hem betreft een echte succesformule. Wat belangrijk is bij het samenstellen van een High Performance Team is dat er wordt gestuurd op diversiteit. Een team moet bestaan uit mensen met verschillende skillsets en karaktereigenschappen. Je hebt mensen die bijvoorbeeld uitblinken in het opstarten van een project, maar daar moet je dan ook mensen naast zetten die goed zijn in de details en het afmaken van een project. Zo zijn er uiteraard nog meer voorbeelden. In deze Techzine Talks gaan we de diepte in rond High Performance Teams.

