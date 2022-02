Thales en Google Cloud werken samen voor veiligere workloadmigratie

Thales gaat nauwer samenwerken met Google Cloud. Deze samenwerking moet gezamenlijke klanten meer securitymogelijkheden bieden voor het opslaan van gevoelige data in de public cloudomgeving.

De uitgebreide samenwerking bestaat uit de lancering van Ubiquitous Data Encryptie voor Google Cloud. Deze vorm van data-encryptie combineert de Confidential Computing-oplossing van Google Cloud met de Thales CipherTrust Cloud Key Manager-oplossing.

De gecombineerde oplossing geeft klanten volledige controle over data at rest, data in use en data in transit. De benodigde versleuteling en de keys hebben klanten geheel in eigen beheer. Hiervoor biedt Google Cloud Confidential Computing versleuteling voor data in use terwijl deze data worden verwerkt. De Thales CipherTrust Cloud Key Manager creëert de encryptiesleutels en verzorgt het beheer hiervan in Google Cloud.

Met Ubiquitous Data Encryptie voor Google Cloud kunnen bedrijven hun zeer gevoelige data zonder problemen in de public cloudomgeving gebruiken. Hierbij wordt alleen toegang verleend tot data via een vertrouwelijke virtuele machine (vm) met encryptiesleutels die buiten de public cloudomgeving worden gehost, zoals op het Thales CipherTrust Platform. Daarnaast wordt het keybeheer via de externe Thales CipherTrust Cloud Key Manager afgehandeld.

Voordeel voor op AMD EPYC gebaseerde instances

Beide partijen geven aan dat de oplossing vooral geschikt is voor klanten die op AMD EPYC gebaseerde instances in Google Cloud gebruiken. Deze klanten kunnen voor hun vertrouwelijke vm’s data in use versleutelen met de geavanceerde securityfunctionaliteit Secure Encrypted Virtualization (SEV) die deze instances in de public cloudomgeving bieden. Met behulp van Confidential Computing kunnen deze eindgebruikers ervan op aan dat hun gegevens versleuteld blijven, ook tijdens de verwerkingsprocessen.

Ubiquitous Data Encryptie voor Google Cloud is per direct beschikbaar.