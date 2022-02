F5 introduceert cloudplatform voor webapplicatie- en API-security

F5 heeft het Distributed Cloud Services-platform gepresenteerd. Met dit platform kunnen bedrijven de security voor hun webapplicaties en API’s beheren.

Het platform combineert technologie van de door F5 overgenomen bedrijven Volterra en Shape Security, met bestaande en nieuwe functionaliteit. Het platform moet helpen verschillende security- en andere applicatiediensten native in on-premises-, multicloud- en edge-omgevingen uit te rollen. Ook geeft het end-to-end inzicht en biedt het policy control voor alle applicaties vanuit een enkel dashboard. Verder moet het platform voor een geïntegreerd mondiaal private netwerk zorgen in meer dan 20 grootstedelijke locaties.

Introductie WAAP-dienst

Op securityvlak biedt het platform de dienst Distributed Cloud Web Application and API Protection (WAAP service). Deze dienst integreert de webapplicatie firewall van de leverancier met diensten voor het tegengaan van bots, het tegengaan van DDoS-aanvallen en beschermingsfunctionaliteit voor API’s. Dit alles is in een makkelijk uitrolbare oplossing gestopt die zaken als SecOps en DevOps mogelijk maakt. Hierdoor kunnen ontwikkelaars en securityspecialisten eenduidige security policies toepassen wanneer zij applicaties uitrollen.

Overige diensten binnen F5 Distributed Cloud Services

Andere diensten die het F5-platform levert, zijn F5 Distributed Cloud Multi-Cloud Transit voor multicloud networking (MCN). Deze dienst biedt functionaliteit voor veilige en hoge prestatie verbindingen tussen cloudomgevingen en firewalls in netwerken. Met F5 Distributed Cloud Load Balancer en Kubernetes Gateway krijgen klanten de beschikking over een geïntegreerde load balancer met Kubernetes- en API gateways. Hiermee kunnen bedrijven sneller en eenvoudiger moderne workloads en microservices uitrollen naar gedistribueerde clusters, locaties en cloudaanbieders.

Edge-omgevingen

Speciaal voor edge-omgevingen biedt het platform van F5 nu ook mogelijkheden voor cloudgebaseerde functionaliteit als een app delivery netwerk (ADN)-omgeving. Dit maakt de het verspreiden van applicaties naar de rand van het F5 Global Network veel eenvoudiger.

Het F5 Distributed Cloud Services-platform is per direct beschikbaar.