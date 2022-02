Veritas lanceert NetBackup 10 voor backups van multicloud-omgevingen

Veritas Technologies lanceert NetBackup 10, de nieuwste versie van het backup-en recoveryplatform. De release introduceert meerdere securityfuncties, automatisering en support voor multicloud-omgevingen.

Allereerst maakt NetBackup10 het mogelijk om automatische malwarescans op data uit te voeren. De timing configureer je zelf: bijvoorbeeld tijdens het maken van een backup, of tijdens het herstellen van bestanden via een bestaande backup.

Scan je tijdens het maken van een backup, dan controleert het platform of de oorspronkelijke bestanden zijn geïnfecteerd. Scan je tijdens het herstellen van bestanden, dan controleert het platform of de backup is geinfecteerd.

Cloud Scale Technology

Moderne infrastructuren bestaat steeds vaker uit on-premises, private cloud en SaaS. De multicloud-aanpak levert nieuwe risico’s op. Vandaar introduceert NetBackUp 10 verdere ondersteuning van backupbeheer in multicloud-omgevingen.

Multicloud support wordt mogelijk gemaakt door Veritas Cloud Scale Technology. De introductie bestaat uit tools voor de automatisering van backups en recovery in mutlicloud-omgevingen. De technologie werd ontworpen voor gebruikers die self-service datasecuritydiensten bij klanten willen aanbieden, zonder daar al te veel mankracht aan kwijt te zijn.

“Het is de eerste stap in een nieuw, autonoom systeem voor on-premises- én cloud-databeheer”, vertelt Deepak Mohan, executive vice president of products bij Veritas.