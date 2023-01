Rubrik viert een mijlpaal. De organisatie laat weten dat softwareabonnementen meer dan 500 miljoen dollar (ongeveer 460 miljoen euro) aan jaarlijks terugkerende inkomsten genereren. Daarnaast maakt het bedrijf een nieuw bestuurslid bekend: Mark McLaughlin, voormalig CEO van securitygigant Palo Alto Networks.

Rubrik ontwikkelt backupoplossingen. De jaarlijks terugkerende inkomsten (annual recurring revenue) groeien snel. In september 2022 passeerde Rubrik de grens van 400 miljoen dollar. Nu, nog geen jaar later, is het bedrag naar 500 miljoen dollar gestegen.

De organisatie staat er goed voor. Dat mag geen verassing heten, want naarmate cybercriminaliteit groeit neemt de vraag naar securitydienstverlening toe.

Nieuw bestuurslid

“We moeten op onze hoede zijn, want de zaken gaan goed voor cybercriminelen”, vertelde Bipul Sinha, CEO en medeoprichter van Rubrik. “Tegenwoordig leveren ransomware-aanvallen niet alleen grote geldbedragen op, maar ook de macht om bedrijven en overheden over de hele wereld neer te halen.”

“We zijn op missie om de data van onze klanten te beveiligen”, voegde Sinha toe. “En met een cybersecurityexpert als Mark aan onze zijde, zijn we nog beter gepositioneerd om die missie te volbrengen.”

De CEO verwijst naar het nieuwste bestuurslid van Rubrik, Mark McLaughlin. De voormalig voorzitter en CEO van securitygigant Palo Alto Networks heeft meer dan 25 jaar ervaring in de industrie. McLaughlin gaat Rubrik ondersteunen op het gebied van data security.

“Bedreigingen voor databeveiliging — vooral ransomware — behoren tot de meest diepgaande en urgente uitdagingen waarop elke CEO, raad van bestuur en cybersecurityleider voorbereid moet zijn”, aldus McLaughlin.

Versterking

Rubrik trok in het afgelopen jaar meerdere bekende bestuurders en managers aan. John W. Thompson, voormalig voorzitter van Microsoft en ex-CEO van Cymantec, startte onlangs als Lead Independent Board Director.

Eerder wierf de organisatie Chris Krebs, voormalig directeur van de Amerikaanse CISA. Vandaag de dag is Krebs voorzitter van het Rubrik CISO Advisory Board. Michael Mestrovich, ex-topman van de CIA, startte onlangs als CISO.

