Nederlands Friss neemt Polonious over

Friss, een Utrechtse fraudebestrijdingsspecialist, neemt Polonious over.

Friss ontwikkelt software voor fraudedetectie en -preventie. De technologie wordt door verzekeraars gebruikt om fraude te vinden en vermijden. Vandaag maakt Friss de overname van Polonious bekend. Polonious ontwikkelt software voor fraudeonderzoek en casemanagement, waaronder de automatisering van administratieve taken bij verzekeraars.

Volgens Friss beschikt Polonious over waardevolle data en fraudescenario’s. Met de overname hoopt Friss meer ondersteuning te bieden aan schade- en fraudeonderzoeksafdelingen van particuliere onderzoeksbedrijven.

Friss groeit internationaal

Friss heeft Nederlandse wortels, maar is in ruim 40 landen actief. Afgelopen zomer scoorde Friss een groeikapitaal van 60 miljoen euro, mede mogelijk gemaakt door de Amerikaanse investeerder Accel-KKR. Twee maanden eerder maakte Friss de overname van Terrene Labs bekend, een branchegenoot in de VS. Ook Polonious is actief in de Verenigde Staten. Dat draagt ongetwijfeld aan Friss’ interesse bij.

