Nieuwere modellen routers van TP-Link zouden zonder toestemming data over DNS-verzoeken delen met securitybedrijf Avira. Dit stellen een poster op het internetplatform Reddit en een recensent van techwebsite XDA.

Losse en mesh routers van TP-Link zouden standaard, zonder dat dit is aangegeven en om toestemming van eindgebruikers is gevraagd, data over vele DNS-verzoeken delen met het securitybedrijf Avira, volgens de Reddit-poster en techwebiste XDA. Het zou gebeuren voor het verbeteren van de security van deze routers en is niet uit te schakelen.

Het securitybedrijf Avira verzorgt een speciale cloudgebaseerde securitydienst voor de TP-Link routers; de HomeShield Security-dienst. Eindgebruikers van nieuwere TP-Link routers kunnen deze dienst uitzetten of een gratis en betaalde versie gebruiken.

Nu blijkt dat in alle gevallen, ook als de dienst niet is geactiveerd, dat ongevraagd data naar het securitybedrijf wordt verstuurd en dat eindgebruikers hiervan niet op de hoogte zijn. Concreet gaat het hierbij volgens de klokkenluiders om heel veel data die wordt verstuurd naar het adres *.safethings.avira.com. Het aantal verstuurde DNS-verzoeken ligt tussen de 42.000 en 80.000 per dag.

Geen firmware-update en merkwaardige redenen

Volgens techwebsite XDA is fabrikant TP-Link al langer op de hoogte van het probleem en moet dit met een firmware-update worden verholpen. Deze is echter nog steeds niet uitgebracht. In een reactie tegen over de Reddit-poster zegt de klantenservice van TP-Link dat het versturen van data naar Avira nodig is voor het controleren van de abonnementsstatus van de eindgebruiker.

De Reddit-poster vindt deze reactie van TP-Link merkwaardig, aangezien het aantal verstuurde DNS-verzoeken toeneemt naar mate het internetgebruik toeneemt. Daarnaast is er geen reden voor 80.000 controles per dag van de abonnementsstatus van eindgebruikers.

Moeilijk oplosbaar probleem

De getroffen TP-Link-routermodellen zijn de Archer AX55-router uit 2021 en de Deco mesh X68-router uit 2022. Ook de routermodellen Deco X90, Deco X55, Archer AX90 en de Archer AX73 beschikken over de HomeShield Security-dienst.

Een echte oplossing voor het probleem met de betreffende TP-Link routers, anders dan een firmware-update die het versturen van data naar Avira blokkeert, is er nog niet echt. Een alternatieve oplossing door het domein te blokkeren via een zogenoemde Pi-Hole werkt ook niet goed. Dit zorgt ervoor dat het CPU-gebruik van de routers flink toeneemt. Dit heeft dan weer slechtere netwerkprestaties en een hoog energieverbruik tot gevolg. Ook het spoofen van een server gaf geen resultaat.