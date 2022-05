Rubrik introduceert Rubrik Security Cloud, een oplossing voor dataveiligheid en bescherming tegen ransomware.

Ransomware is net zo schadelijk als veelvoorkomend. Het blijft de grootste malwarevorm. De gemiddelde schade van een aanval loopt op, evenals het aantal slachtoffers. Investeringen in infrastructuur zijn onvoldoende voor het tegengaan van aanvallers. Ook dataveiligheid is een prioriteit, aldus Rubrik.

Rubrik ontwikkelt storagetechnologie. Een deel van het aanbod stelt klanten in staat om veilige backups te maken en applicaties draaiende te houden. Andere oplossingen helpen bij het monitoren van data en het vinden van zwakke plekken. De meest recente introductie is Rubrik Security Cloud, een oplossing voor de beveiliging van on-premises-, cloud- en SaaS-workloads.

Rubrik Security Cloud

Rubrik Security Cloud beveiligt workloads met drie hoekstenen: Data Resilience, Data Observability en Data Recovery.

Data Resilience maakt het mogelijk om belangrijke data in air-gapped-omgevingen op te slaan. Toegang wordt uitsluitend verleend met multi-factorauthenticatie. De omgeving staat los van een regulier netwerk. Dit betekent dat, zelfs wanneer een aanvaller in een netwerk binnen weet te komen, belangrijke data ontoegankelijk blijft. De air-gapped-omgeving is een uitstekende locatie voor belangrijke backups.

Data Observability doorzoekt data om dreigingen en risico’s te vinden. Opvallende wijzigingen worden herkend met machine learning, waardoor aanvallers aan het licht komen. Bedrijfskritieke data wordt automatisch gevonden en uitgelicht. Dit stelt een organisatie in staat om securitymaatregelen te richten op locaties en gegevens die ertoe doen.

Data Recovery komt in actie zodra malware opduikt. De technologie plaatst malware in quarantaine en herstelt versleutelde of beschadigde data. De toegang tot geïnfecteerde data wordt automatisch beperkt om te zorgen dat herstelprocessen vloeiend verlopen.

Data Security Command Center

Naast de nieuwe oplossing introduceert Rubrik het Data Security Command Center. Het Data Security Command Center beoordeeld na een aanval of en wanneer de data van klanten is hersteld. Klanten ontvangen advies over sterkere securitymaatregelen en inzicht in de data die risico loopt.

“Elk bedrijf ter wereld is kwetsbaar omdat cybercriminelen elke dag geavanceerder en slimmer worden”, vertelt Bipul Sinha, CEO en medeoprichter van Rubrik. “Met Rubrik Security Cloud versterken we de verdediging van onze klanten. Zo kunnen ze hun bedrijf beveiligen in enterprise-, cloud- en SaaS-workloads. Ons databeveiligingsplatform stelt onze klanten in staat om hun data te beschermen, snel te herstellen en de overhand te krijgen in dit nieuwe cyberlandschap.”

