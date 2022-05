Barracuda breidt zijn Cloud Application Protection-platform uit met nieuwe securityfuncties voor webapps en API’s.

Klanten van Barracuda gebruiken het Cloud Application Platform om webapps en API’s te beveiligen. De nieuwste versie is beschikbaar en introduceert API Discovery, GraphQL support en Priviliged Account Protection.

API Discovery gebruikt machine learning om alle API’s in een omgeving te inventariseren. Aanvallen op GraphQL API’s worden automatisch onderschept. Priviliged Account Protection herkent verdachte inlogpogingen. Daarnaast biedt een nieuwe integratie van Venafi Trust Protection de mogelijkheid om certificates en security keys automatisch te managen, wat storingen voorkomt.

Compliance met Cloud Application Protection

Nitzan Miron, Vice President of Product Management en Application Security bij Barracuda, beschreef de release in een blogpost. “App security is erg complex is geworden, met veel verschillende oplossingen en bedreigingen. Met Cloud Application Protection proberen we het makkelijk te maken door één platform te creëren dat alles biedt wat je nodig hebt voor app security.”

“Op het gebied van API security introduceren we API Discovery, ondersteund door machine learning (ML) en beveiliging voor GraphQL-gebaseerde API’s. Voor Bot Protection introduceren we Privileged Account Protection, dat machine learning gebruikt om account takeover-aanvallen te detecteren. Op het gebied van client-side security zorgen we voor meer automatisering in de configuraties van security tegen supply chain-aanvallen op webapps.”

“De technologie is gebouwd om net zo eenvoudig als compliant te zijn. Het platform helpt bij het naleven van securitystandaarden, waaronder de aankomende PCI-DSS.”

