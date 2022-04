Barracuda Networks wordt overgenomen door KRR. De durfinvesteerder koopt de securityleverancier van Thoma Bravo.

Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt, maar volgens bronnen van Reuters gaat het om 4 miljard dollar (3,7 miljard euro). KKR wil de activiteiten van Barracuda Networks verder uitbouwen. Waar de securityspecialist zich nu vooral op e-mail-, applicatie-, netwerkbescherming en dataprotectie en diensten voor Managed Service Providers (MSP’s) richt, moet straks het portfolio flink breder worden. Denk daarbij aan oplossingen voor beheerde detectie- en responsediensten en XDR.

Participatie medewerkers

Opvallend is dat KKR aangeeft dat de medewerkers van Barracuda Networks allemaal mede-eigenaar van afdelingen waarin zij werken worden. Volgens de private investeerder is het belangrijk dat medewerkers actief deelnemen aan hun werkgever om zo betere en sterkere bedrijfsresultaten te realiseren. Het huidige management van Barracuda Networks blijft aanwezig om het bedrijf onder eigen naam te blijven leiden.

KKR is geen vreemde investeerder in de cybersecuritywereld. Eerder investeerde de durfkapitalist al in Ping Identity en Cylance. Deze securityspecialisten zijn in een later stadium geïntegreerd in BlackBerry, Darktrace en ForgeRock.

