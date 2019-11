Tanium verbetert platform met updates gericht op inzicht en beheer

Tanium heeft zijn platform en portfolio van updates voorzien, die voor meer snelheid, eenvoud en schaal op het gebied van endpoint management en security moeten zorgen. Het bedrijf heeft onder meer versie 7.4 van zijn Core Platform gelanceerd.

Het Core Platform is een verenigd endpoint management- en security-platform, dat een einde moet brengen aan de noodzaak om verschillende ‘point solutions’ in te zetten.

“Een meerderheid van de bedrijven heeft moeite om end-to-end inzicht te krijgen in endpoints en met de totale gezondheid van hun IT-systemen. Zonder volledig inzicht en controle, stellen IT-teams zich open voor cyberaanvallen en andere vormen van disruptie. Het vertrouwen op point-oplossingen maakt dit alleen nog maar erger”, stelt Pete Constantine, Tanium Chief Product Officer.

Tanium Core 7.4

Het platform van Tanium lost dat probleem op, door te voorzien in mogelijkheden om te voldoen aan de diverse security- en compliance-eisen die door verschillende partijen worden gesteld. Het platform heeft bovendien de mogelijkheid om endpoints zowel on premise als in de cloud te beheren en te beveiligen.

Tanium Core Platform 7.4 heeft een groot aantal updates aan de gebruikerservaring gekregen, waarmee security- en operations-professionals beslissingen kunnen nemen op basis van data uit het Tanium-platform.

Ook kunnen ze nieuwe Role-Based Acces Control uitvoeren en gebruikmaken van verbeterde beveiliging om off-network en cloud-hosted instances beter te ondersteunen.

Verbeterd beheer

Tanium heeft daarnaast updates doorgevoerd die beter beheer van cloud endpoints mogelijk moeten maken. Zo krijgen gebruikers nu inzicht in onbeheerde virtuele machines in cloud-omgevingen, evenals verrijkte asset-inventarisatie en reporting over de cloud-infrastructuur.

Een andere update geeft gebruikers bovendien direct inzicht in welke virtuele containers er in public en private cloud-omgevingen draaien. Daarnaast is er verbeterde ondersteuning voor het configureren, rapporteren en doorvoeren van security en andere configuratie-policies over een groot aantal besturingssystemen. Dit omvat onder meer Windows en macOS.

De updates zijn niet per direct beschikbaar gemaakt, maar worden vanaf begin 2020 uitgerold.