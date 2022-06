Microsoft verstevigt zijn oplossingen voor het tegengaan van desinformatie met de overname van anti-desinformatiespecialist Miburo.

Miburo specialiseert in social mediaonderzoek en het tegengaan van desinformatie. Microsoft gaat de technologie van Miburo gebruiken om desinformatiecampagnes op te sporen en zo snel mogelijk te beantwoorden.

De techgigant focust op desinformatie die in de Verenigde Staten wordt verspreid door buitenlandse personen. De technologie moet inzicht bieden in de manier waarop buitenlandse partijen informatiecampagnes gebruiken in combinatie met cyberaanvallen.

Integratie in Microsoft

Na de overname gaat Miburo op in het Customer Security and Trust-portfolio van de techgigant. De desinformatiespecialist zal nauw samenwerken met het Microsoft Threat Intelligence Center en het Threat Context Analysis team.

