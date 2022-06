Volgens een gelekt EU-document worden Google, Facebook en andere techgiganten verplicht om deepfakes en nepaccounts te bestrijden. Overtreders riskeren boetes tot 6 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Het gelekte document is door mediabedrijf Reuters ingezien. Volgens het document lanceert de Europese Commissie op donderdag 16 juni een nieuwe gedragscode voor desinformatie. De gedragscode verplicht technologiebedrijven om desinformatie tegen te gaan. Organisaties die zich niet aan de regels houden riskeren een gigantische boete.

Van vrijwillig naar verplicht

De originele gedragscode (Code of Practice on Disinformation) werd in 2018 gepresenteerd. In dat jaar nodigde de Europese Commissie technologiebedrijven uit om het document te ondertekenen. Tussen 2018 en 2020 plaatste meerdere organisaties een krabbel, waaronder Facebook, Google, Twitter, TikTok en Mozilla. Daarmee beloofden de organisaties desinformatie, deepfakes en nepaccounts tegen te gaan.

Nu verandert de gedragscode in een richtlijn. Het naleven van de regels is niet meer vrijwillig, maar verplicht. Ondertekenaars moeten deepfakes en nepaccounts bestrijden. Toezichthouders gaan controleren of de regels worden nageleefd. Boetes lopen op tot zes procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Aanpak

Deepfakes zijn video’s en afbeeldingen die op een fotorealistisch niveau worden vervalst. Vaak tonen deepfakes het gezicht van een persoon op het lichaam van een ander. De meeste auteurs werken met AI-algoritmes. Het resultaat is een geloofwaardige maar neppe video.

Sommige fraudeurs gebruiken deepfakes om politici en leiders in een kwaad daglicht te plaatsen. Dat hoopt de Europese Commissie met de nieuwe gedragscode tegen te gaan. Sommige herzieningen zijn bedoeld om desinformatie over de Russische invasie van Oekraïne te stoppen.

De code hangt samen met de Digital Services Act (DSA), een recent regelpakket voor grote technologiebedrijven. Ook de DSA verplicht organisaties om desinformatie tegen te gaan. Organisaties krijgen zes maanden om hun beleid tegen desinformatie door te voeren. Na die periode riskeren overtreders boetes die oplopen tot zes procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.