AMD is mogelijk getroffen door een hackaanval van hackersgroep RansomHouse. De groep beweert dat er data is buitgemaakt. In een verklaring geeft de chipfabrikant aan de mogelijke inbreuk te onderzoeken.

Volgens de hackers zijn ze erin geslaagd 450GB aan data van AMD te stelen. Deze hack zou vorig jaar hebben plaatsgevonden, maar de hackers stellen de datum op 5 januari van dit jaar. Op deze dag zouden zij de verbinding met het AMD-netwerk hebben verloren.

De hackers hebben onlangs aangekondigd dat de data op het darknet voor iedere geïnteresseerde te koop staat. De gestolen data bevatten onder meer onderzoeksgegevens en financiële informatie. De hackers zouden deze nog bekijken om de exacte waarde van de gegevens vast te stellen. Inmiddels zijn op het darknet enkele samples gelekt.

Samples

De samples bevatten onder meer een CSV-lijst met meer dan 70.000 devices die tot het interne netwerk van AMD behoren. Ook beschikken de hackers over een lijst met zakelijke, vaak zwakke inloggegevens en wachtwoorden van de chipfabrikant. In een reactie geeft AMD aan de zaak serieus te nemen. De chipgigant heeft inmiddels een onderzoek gestart. De hackers van RansomHouse plegen vaker inbreuken op systemen voor het stelen van data en zijn sinds december 2021 actief.